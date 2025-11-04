3獲奧斯卡提名女星逝世享年89歲　女兒是影后　母女曾同時獲提名

曾三度獲得奧斯卡提名的美國資深女演員黛安拉德（Diane Ladd），10月4日傳出過世消息，享壽89歲。



她的女兒、奧斯卡影后羅娜丹（Laura Dern）稍早發布聲明：

我的母親安詳地離世了。

黛安拉德（Instagram@rosedianeladd）

更多黛安拉德Diane Ladd參演過的電影和相片：

+ 4

黛安拉德的演藝生涯，曾三度獲得奧斯卡提名最佳電影女配角，分別是1974年的《再見愛麗絲》（Alice Doesn't Live Here Anymore）、1990年的《我心狂野》（Wild at Heart）及1991年的《激情薔薇》（Rambling Rose），在超過60年的演藝生涯中，詮釋了無數多樣的角色。

特別要提到的是，她在1991年獲提名時，女兒羅娜丹同樣以《激情薔薇》獲最佳電影女主角的提名，讓她們成為史上首對同時獲提名的母女檔。

羅娜丹（Instagram@lauradern）

更多羅娜丹Laura Dern的相片：

+ 7

不過就在今天，黛安拉德卻傳出離世消息，女兒羅娜丹沉痛地說：

我那位了不起的英雄、也是我人生最珍貴的禮物——我的母親，今天早晨在加州歐海（Ojai）的家中，在我身邊安詳離世，她是最偉大的女兒、母親、祖母、演員、藝術家與充滿共情的靈魂，彷彿只存在於夢中，能擁有她是我們的祝福，她如今正與天使同飛。

延伸閱讀：

《左撇子女孩》破奧斯卡名導在台開片票房紀錄 黃鐙輝重現「經典叫賣」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】