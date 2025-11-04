3獲奧斯卡提名女星逝世享年89歲　女兒是影后　母女曾同時獲提名

撰文：中天新聞網
出版：更新：

曾三度獲得奧斯卡提名的美國資深女演員黛安拉德（Diane Ladd），10月4日傳出過世消息，享壽89歲。

她的女兒、奧斯卡影后羅娜丹（Laura Dern）稍早發布聲明：

我的母親安詳地離世了。
黛安拉德（Instagram@rosedianeladd）

更多黛安拉德Diane Ladd參演過的電影和相片：

+4

黛安拉德的演藝生涯，曾三度獲得奧斯卡提名最佳電影女配角，分別是1974年的《再見愛麗絲》（Alice Doesn't Live Here Anymore）、1990年的《我心狂野》（Wild at Heart）及1991年的《激情薔薇》（Rambling Rose），在超過60年的演藝生涯中，詮釋了無數多樣的角色。

Disney+《911》23歲女星逝世震驚粉絲及劇組　13歲起與這惡疾搏鬥金馬影帝驚傳病逝享年68歲　由農奴之子一步步成為藏族知名演員

特別要提到的是，她在1991年獲提名時，女兒羅娜丹同樣以《激情薔薇》獲最佳電影女主角的提名，讓她們成為史上首對同時獲提名的母女檔。

羅娜丹（Instagram@lauradern）

更多羅娜丹Laura Dern的相片：

+7

不過就在今天，黛安拉德卻傳出離世消息，女兒羅娜丹沉痛地說：

我那位了不起的英雄、也是我人生最珍貴的禮物——我的母親，今天早晨在加州歐海（Ojai）的家中，在我身邊安詳離世，她是最偉大的女兒、母親、祖母、演員、藝術家與充滿共情的靈魂，彷彿只存在於夢中，能擁有她是我們的祝福，她如今正與天使同飛。
韓團主唱突爆癌逝享年45歲　團員發文證實噩耗：在天堂再一起唱歌驚人巧合！童星出身藝人逝世　與這資深演員因同一癌症同月同日亡《聖鬥士星矢》歌手山田信夫NoB病逝享壽61歲　抗癌8年不敵病魔

延伸閱讀：

《左撇子女孩》破奧斯卡名導在台開片票房紀錄　黃鐙輝重現「經典叫賣」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

名人逝世
奧斯卡
外國娛圈消息
中天新聞網
01 Video
OTT
01‌ ‌Video‌ ‌OTT
娛樂無窮