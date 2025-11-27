雷鬼樂壇巨星Jimmy Cliff逝世　享壽81歲　常借歌曲反戰提倡公義

牙買加雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫（Jimmy Cliff）驚傳離世，他的妻子錢伯斯於24日沉痛對外宣布，吉米已經不幸在日前過世，享壽81歲。



「雷鬼樂壇傳奇」吉米克里夫離世享壽81歲

吉米克里夫妻子透過他的IG官方帳號發文，以極為哀痛的心情表示吉米克里夫已經因為癲癇發作併發肺炎過世：

我感謝陪伴他走過人生旅程的家人、朋友、音樂人及和他共事過的人；我要告訴他在世界各地的歌迷，請你們知道，你們的支持是他生涯一路走來的力量來源。

而該起訊息也由兩位孩子Lilty與Aken簽名。

吉米克里夫來自牙買加，音樂生涯橫跨40多年，演唱歌曲將他對民謠、靈魂樂、牙買加斯卡樂（ska）及搖滾樂等多種音樂類型的感知注入雷鬼樂，歌曲內容特別關注政治、貧窮、不公義及反戰等議題，他曾表示：

我的音樂核心是掙扎，而愛的希望是它的糖霜。

論及功績，他曾於1969年發行〈Vietnam〉，當時還被巴布倫譽為「有史以來最棒的抗議歌曲」。1972年，他主演的電影《The Harder They Come》更被視為牙買加影史經典，也讓雷鬼音樂首度打入美國市場，在牙買加樂壇擁有崇高地位。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】