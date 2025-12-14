TVB人氣藝人排名2025：《新聞女王2》《巨塔之后》兩劇演員霸榜

2025年對於TVB劇迷嚟講，絕對係「神仙打架」嘅一年！由年初嘅重頭劇到年尾嘅台慶大戰，話題多到食唔切花生。今年最特別嘅係「陰盛陽衰」局面極度明顯，成個Top10榜單竟然得兩位男藝人入圍，證明大台「視后」之爭比起「視帝」更加血流成河！



《新聞女王2》強勢回歸，《巨塔之后》掀起醫療權鬥熱潮，到底邊位可以笑到最後？又有邊位成功上位？《DailyView 網路溫度計》透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》，為大家盤點2025年TVB Top10人氣演員，第一名嘅網路熱度簡直係斷層式輾壓！

DV小教室：《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測、爬梳港澳地區2萬個公開網站頻道，包括新聞媒體、各大Social Media、Forum以及Blog，從中取得資料樣本數，並以AI語意程式作數據分析。「網路熱度」為主題項目相關的網路Posts和Comments，數值愈大代表項目的討論度愈高。

NO.10 丁子朗（Karl Ting)

丁子朗入行9年，一直俾人「乖乖仔」或者「小鮮肉」嘅感覺，今年佢終於迎來大突破！喺新劇入面，佢首次挑戰做大奸角，嗰種笑裡藏刀嘅演技令人心寒，唔少網民都話對佢刮目相看，終於唔係只係靠個樣搵食。

除咗演技，佢代表藝人身份出席政事論壇，大膽發表對國安法嘅睇法，亦成為網上熱話。雖然言論引起唔同聲音，但無可否認令佢嘅討論度直線上升，成功躋身Top 10！

以前覺得丁丁淨係識賣萌，今次個反派做得好有層次，想打爆個電視！ 網民評論

NO.9 張曦雯（Kelly Cheung）

「長腿女神」Kelly由選美冠軍出道至今13年，一直好努力想洗甩「花瓶」同「女神」嘅定型。今年佢喺《俠醫》入面再改戲路，飾演一個粗魯、不修邊幅嘅天才醫生，完全放低身段。

皇天不負有心人，Kelly憑住呢個角色成功獲得視后提名！佢證明咗自己除咗打機同個樣靚之外，演戲都一樣掂。網民都讚佢依家個樣愈嚟愈有自信，係實力派無誤。

Kelly終於搵到啱佢嘅戲路，今次做得好自然，支持你攞獎！ 網民評論

NO.8 吳若希（Jinny Ng）

講到今年最大驚喜，一定係吳若希！Jinny一向說話直腸直肚，雖然成日因為講老公壞話上新聞，但今年佢憑實力說話。喺大製作《巨塔之后》入面，佢飾演嘅「大嫂」一角，氣場竟然完全無俾宣萱壓住！

吳若希（Instagram@jinnyng）

網民原本抱住「食花生」心態睇戲，點知被Jinny嘅演技折服，大讚佢演繹出豪門媳婦嘅無奈同心機。令人驚訝原來「星夢一姐」唔止唱歌得，拍劇都好有水準，絕對係今年嘅黑馬。

平時見佢講嘢好癲，點知做戲咁穩，吳若希真係被唱歌耽誤嘅演員！ 網民評論

NO.7 馬國明（Kenneth Ma)

作為榜單上「唯二」嘅男藝人，馬明依然係收視福將！今年佢憑《執法者們》強勢入圍最佳男主角，不過真正令佢熱度爆升嘅，竟然係《新聞女王2》嘅最佳男配角提名。

佢喺《新聞女王2》入面個角色神秘又耐人尋味，馬明早前仲喺IG賣關子話會用「意想不到」嘅方式回歸，搞到一班網民估到頭都爆。雖然戲份未必最多，但只要馬明出現，大家都好受落，觀眾緣真係無得輸。

馬明做咩角色都咁正，好想知佢喺新聞女王2到底搞邊科，原來首集就...... 網民評論

NO.6 陳曉華（Hera Chan）

以前成日俾人彈演技差、口齒不清嘅Hera，經歷7年洗禮，今年終於「破繭而出」！喺重頭劇《金式森林》入面，佢擔大旗同相差31歲嘅郭晉安做對手戲，上演一段虐心忘年戀。

Hera嘅演技進步神速，喊戲感染力強，成功擺脫「花瓶」惡名，獲提名最佳女主角絕對實至名歸。加上佢喺《新聞女王2》都有份提名女配角，今年絕對係陳曉華嘅豐收年，用作品說話最實際！

以前睇佢做戲好尷尬，今次真係眼前一亮，同安仔對戲都接得住，進步好大！ 網民評論

NO.5 李佳芯（Ali Lee）

講到Ali，相信好多網民都好唔捨得！今年年初佢宣佈回復自由身，正式結束同TVB多年嘅賓主關係，消息一出即刻震撼全城。曾憑《BB來了》封后嘅佢，一直係網民心目中嘅最佳女主角。

李佳芯（Instagram@aliaime）

佢嘅離巢作《麻雀樂團》成為大家關注焦點，亦令佢再度提名視后。雖然知道係最後一部，但大家都希望Ali可以憑呢套劇畫上完美句號。無論將來去向如何，Ali BB永遠都係大家嘅女神！

雖然唔捨得，但支持 Ali 外闖！TVB走寶啦，一定要睇《麻雀樂團》撐佢！ 網民評論

NO.4 李施嬅（Selena Lee）

李施嬅今年人生劇本精彩過拍戲！事業上，佢喺《新聞女王2》同阿佘爭視后成為焦點。但真正嘅「流量密碼」絕對係佢峰迴路轉嘅感情事！現年44歲嘅Selena驚爆同未婚夫車崇健8年情變，兩人竟破天荒合體參加內地綜藝《再見愛人5》挽救關係！

節目中佢哋毫不避諱將感情裂痕擺上枱面，透過鏡頭前嘅深度對談嘗試修補。呢種「將家事變真人騷」嘅做法震撼全網，網民開啟「追劇模式」逐格分析，紛紛討論到底呢對戀人能否破鏡重圓？話題度直接爆燈！

希望 Selena 專注事業衝視后！ 網民評論

NO.3 劉佩玥（Moon Lau）

Moon 今年真係由頭帶到落尾，產量高質素又好！佢無論係做女主角定女配角都表現亮眼，簡直係「百搭萬能Key」。

憑住《巨塔之后》同《奪命提示》嘅出色演技，佢雙雙提名最佳女主角；同時又憑《執法者們》同《俠醫》提名最佳女配角，一個人霸佔 4 個提名位，問你怕未？Moon 嘅觀眾緣一向好，加上演技愈嚟愈成熟，今年隨時有機會跑出做視后！

阿Moon今年真係好勤力，套套劇都有佢，而且套套都好睇，值得攞獎！ 網民評論

NO.2 宣萱（Jessica Hsuan）

「Mall 姐」宣萱強勢回歸！佢主演嘅醫療權鬥劇《巨塔之后》口碑收視雙爆，被視為《新聞女王》嘅最強對手。宣萱喺劇入面個氣場勁到震，佢同佘詩曼嘅「視后之爭」成為今年全城熱話。

除咗劇集，最令粉絲激動嘅係電影版《尋秦記》嘅宣傳活動！DBS喺8月成功搵齊古天樂、宣萱、林峯3位經典組合同台，即刻勾起大家嘅集體回憶，令宣萱嘅熱度再度飆升。經典始終係經典，地位無人能及！

NO.1 佘詩曼（Charmaine Sheh）

第一名毫無懸念，除咗Man姐仲有邊個？佘詩曼憑住《新聞女王》人氣急升後，今年氣勢依然沒法擋！各種代言接到手軟，加上《新聞女王2》嘅熱播，令佢再次成為視后頂頭大熱，全城都睇好佢可以歷史性「四封視后」！

佘詩曼（Instagram@charmaine_sheh）

不過，喺風光背後亦有洋蔥。阿佘嘅契爺、資深演員許紹雄（Benz雄）今年不幸逝世，作為契女嘅阿佘非常難過，多次喺社交平台悼念。網民除咗關注佢嘅作品，亦紛紛留言安慰，令佢嘅熱度喺正面同感性話題上都達到頂峰。實力與人情味兼備，Top 1實至名歸。

Man 姐世一！雖然 Benz 雄走咗好傷心，但阿佘要加油，攞個視后返嚟慰藉契爺！ 網民評論

2025 TOP10 TVB人氣藝人排行榜（網路溫度計DailyView授權使用）

