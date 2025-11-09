《天地劍心》劍術美學出神入化橫掃熱播榜　導演杜林親談創作路

雙十一檔愛奇藝《天地劍心》（前稱《狐妖小紅娘王權篇》）登頂。



雲合熱度4日TOP1、市佔率12.3%、評級S+；貓眼熱度總榜連續3日TOP1；豆瓣書影音榜、電視劇榜TOP1，愛奇藝站內熱度突破9000，微博、抖音、小紅書相關熱詞霸榜。

《天地劍心》首播海報（電視劇天地劍心@weibo）

「國產劇能不能參考這個劇的鏡頭質感和畫面的細膩程度啊！」

「絕了！12集名場面給我哭蒙了。」

「特別特別好！持續追更中。」

「成毅把王權富貴的迷茫和堅定演得層次分明，從兵人到執劍者的轉變太有說服力。」



劇如其名。近日，中國首部古代超級英雄劇《天地劍心》就像一把利劍，擊中了市場的嗨點。而且，不僅熱度與口碑雙豐收，《天地劍心》還連續獲得多家媒體的肯定。

新華社點評該劇動人詮釋愛與力量，引發追劇熱，並以青春化表達譜寫了青年覺醒啟示錄；《光明日報》認為該劇將東方寫意美學與江湖武俠故事深度融合；《環球時報》則表示，《天地劍心》體現了中國古裝超級英雄的信念淬鍊與價值温度。

媒體與觀眾齊齊認可，足以證明劇集的劍氣強勁。而這劍氣，無疑與導演杜林的把控息息相關。從呈現看，杜林對於東方美學的浸透式探索，產生了 「在魂在骨亦在皮」的效果：

之於魂，故事以王權富貴（成毅 飾）的個人成長為軸，圍繞他對自我和世界的關係，詮釋了「天人合一」的道家宇宙觀；



之於骨，《天地劍心》通過王權富貴與愛人清瞳（李一桐 飾）、父親王權弘業（張智堯 飾）的牽絆，以及在尋道過程裏遇到的各種試煉，鈎織了富有東方想象力的戲劇張力；



之於皮，主創在動作、場景、服化道和特效等製作維度傾注匠心，保證了作品的視聽品質。尤其是唐代織法、甌繡等非遺工藝的運用，以及機械臂和4K技術的輔助，軟硬兼備。在細節實操上，結合傳統技法與新興科技，貫徹了東方文化「剛柔並濟」的精神。



就此，我們和劇集的導演杜林深入交流，邀其以具體情節為例，就東方美學的挖掘、解構和整合，進行了解讀。

《天地劍心》導演杜林（iQIYI）

從接觸到深入，導演杜林在狐妖系列作品中慢慢走出了自己的創作路。經過在《狐妖小紅娘月紅篇》參與少部分拍攝；隨後在《淮水竹亭》逐漸承擔起更多執導工作；再到《天地劍心》迎來了首次從策劃初期即參與其中的創作機會，他的創作成長弧度清晰可見。

這在某種意義上，與王權富貴修道修心的歷程一脈相承。戲裏，王權富貴不斷成長，達成了「壓抑-爆發-升華」的人物弧光；戲外，導演杜林持續耕耘，走出了「發現-嘗試-堅定」的創作路徑。而從其精研劇集的歷程來看，嚴謹、認真和尊重，正是他的「劍心」。

鑄劍魂

「我們對『劍心』的定義源於『天地與我並生，而萬物與我為一』的道家哲學，將『劍』視為道的載體，將『心』作為修為的根本。」杜林認為，主題立意的升維和人物弧光的深化，是劇集詮釋東方美學的核心落點。前者體現在哲學思辨，橫向提升了敘事廣度。「主題上，從最初聚焦人妖戀的情感敘事，升維至蒼生道的宏大命題，明確探討『何為正道』『種族共生』，將視野從個體情感擴展到『天下眾生』的倫理思考，讓故事跳出了題材侷限。」

這裏有三個情節較為典型，用以小見大的方式折射出故事格局。

其一是失明時的陪伴與世界重構：

王權富貴失明後，清瞳沒有離開，反而用絲線織成絲帶系在他腕間，拉着他坐上馬車去感受天地，讓他感受萬物的生機。這種對世界的全新認知，為他後續理解 「蒼生道」 埋下了重要伏筆。

其二是萬箭穿心的決裂與覺醒：

面對家族派出的千柄長劍，王權富貴沒有選擇遵循 「斬妖除魔」 的家訓，而是緊緊護住清瞳。這個選擇不僅打破了人妖對立的偏見，更讓他開始思考：區分善惡的，究竟是種族身份，還是生靈本身的行為？這種思考，正是他從關注個人情感走向關注蒼生平等的起點。

人物弧光則體現在人格成長和情感表達，縱向延伸了人性厚度，同時具備當下的普遍共情點，令人更有代入感。

首先是主角王權富貴的成長，他從 「被動反抗的工具人」 變為 「主動覺醒的守護者」，是《道德經》「自知者明，勝人者有力，自勝者強，強行者有志」的具象化表達。

以萬枯陣的設計為例，它的悲劇性與破壞性，讓王權富貴的悲憫情懷從個體延伸至眾生，推動了王權富貴從 「道門兵人」 向 「人妖共存」 的轉變，完成了理念的成長與升華。「從質疑『斬妖使命』到主動直面家族，面對萬箭齊發，王權富貴的成長並非受外力推動的，而是 「劍心」 覺醒後的必然選擇。」杜林說道。

這種成長歷程顯然具有普遍意義，大多數人的成長均是從被動接受訊息，到廣泛嘗試與探索，然後才知道自己究竟喜歡和適合做什麼，繼而找到和實現自我價值。

其次是親密關係的刻畫，王權弘業和王權富貴有着「中國式父子」的典型特點。

王權弘業深愛王權富貴，深沉且隱忍。可他選擇了以最無情的方式去表達最深刻的愛。一方面是自己克制，另一方面也希望王權富貴無情無慾，以避免他重蹈自己的覆轍。

在具體呈現上，杜林用一個王權富貴看向父親背影的鏡頭，以無台詞亦無聲音的高級方式，讓王權富貴明白了父親的用意。

當然，主題與人物的鮮活詮釋，離不開演員的用心演繹，以及導演與演員在鏡頭調度、表演呈現上的深度共鳴與共創。

在視聽語言層面，導演將其視為「講故事的第二語言」，所有設計均服務於「劍」與「心」的共生主題。

開拍前，他會與演員逐句研讀劇本，結合演員對角色的理解深度拆解情緒層次。在演員調度方面，也充分達成「挖情緒」而非「演情緒」的共識，細微到一個眼神、一次呼吸都耐心調整。比如，主角握劍覺醒戲份，鏡頭從顫抖指尖移至眼底光芒，在最終呈現上讓觀眾「親歷」覺醒過程。

淬劍鋒

落點之上，如何用視聽語言呈現，是劇集創作的另一大難題，同時也是劇集品質的衡量線。在這方面，網友更是直接給予了《天地劍心》很高的評價：

「實景與特效結合得天衣無縫，這才是大製作該有的水準。」

「整體質感很高級，光影、鏡頭、配樂結合到位，看得超級爽。」

「劇裏的這打戲真的太讚了，不搞那些花裏胡哨的東西，每個人的招式都乾淨利落，力度也恰到好處。」



類似的留言在社交平台上比比皆是。而問及相關設計思路，杜林主要從動作戲和視覺傳達上進行了分享。

動作戲方面，主創採用虛實結合的方式，配合特效運用，讓其完全服務於主角的成長。

若走寫拳拳到肉的寫實武俠風，無法展現 『王權劍意』的奇幻內核。而若過度依賴特效，將畫面做得過於絢爛，又會丟失武俠的力道與信念感。

對此，基於東方哲學陰陽平衡的方法論，杜林將傳統武學中「剛中帶柔，以柔克剛」的思維做了可視化處理，使其兼具凌厲感和韻律美。以雪地舞劍為例，漫天雪景透出純粹的浪漫和柔美，配合黑色建築、快節奏的劍花和慢節奏的身法，視覺上主次鮮明，以白襯黑，以緩襯急，兩極感分明，各有風采。

再以王權富貴的心境轉變為例，前期對應「兵人」的身份，招勢更注重技巧，偏凌厲和機械感；後期在劍心覺醒之後，融入 「白鶴展翅」 般的韻律美。同時，劍氣也從冰冷金色流光變為含情感的神火形態，展示了他的心性變化。

視覺傳達方面，同樣追求一切服務於人物和劇情，在此基礎上，同步賦能藝術美感。

先說服化道，王權富貴的銀甲戰袍厚重堅硬，象徵家族賦予的 「責任枷鎖」。而清瞳的紗質衣裙則輕盈柔軟，綴有蛛網暗紋，暗示其 「卑微卻堅韌」 的血脈。顏色上，兩個人在初期的顏色為淡色調，象徵人格成長在起步階段，後期多為濃色調，說明人格的豐富性。

「所有視覺符號都是角色成長的 『外化語言』，不能本末倒置。比如王權富貴的成長線是 『從工具人到守護者』，我們先明確他需要兩個核心表達：一是不受世俗污染的純粹，二是超越視覺的內心覺醒，由此在矇眼的名場面上，才選定白衣與矇眼的方式，表現『以心御劍』，讓造型直接服務於 『劍心』 的修煉軌跡。」

再說非遺元素的運用，杜林會先確保非遺技藝的工藝真實性，比如甌繡的斜側針法、平針技法都嚴格遵循傳統，苗族鏨刻的紋路符合其文化寓意，但所有細節都必須指向角色特質或成長軌跡，拒絕 「為非遺而非遺」。最精準的例子是清瞳織就的 「淮水竹亭」 甌繡。

以及在工藝上，他們借鑑《千里江山圖》的青綠漸變技法，確保繡品的美學質感；從敘事上，這幅用蛛絲織就的繡品，是王權富貴 「被禁錮人生中看到的唯一美好與自由」。

「它起初是二人情感的紐帶，最終成為王權富貴質疑『人妖對立』、覺醒 『守護之心』的關鍵觸發點。非遺技藝在這裏不僅是視覺元素，更是角色心境從 『絕望』到『希冀』的載體。」

最後，杜林亦談到，關於仙俠劇的突破與探索。他首先認同， 「仙俠劇的核心不止是視覺奇觀」。視覺奇觀只是敲門磚，能讓觀眾快速進入世界觀，但真正留住觀眾的，是東方美學的魂和人物情感的根。至於仙俠劇的創新，在他看來，要故事和技術兩端發力。

故事上，要跳出常見的套路，去挖掘更貼近當下觀眾的價值觀，比如《天地劍心》裏，主角的成長線是 「從想證明自己，到理解『守護』不是獨佔，而是成全」。這種 「自我和解」 的主題，更能打動現在的年輕觀眾。

技術上，特效要服務劇情，而不是 「炫技」，劇中刻畫主角和反派的 「劍心對決」，用特效呈現兩人 「意念化劍」 的碰撞，每一道劍光的顏色、軌跡，都對應他們的情緒變化，特效也就成了 「劇情的延伸」。

簡而言之，杜林借道家哲學鑄劍魂，用專業化的鏡頭調度、與演員的悉心溝通、虛實結合的動作戲、服務角色的服化道及非遺元素淬劍鋒，使得劇本得以高品質影像化。讓《天地劍心》神劍出鞘，釋放出了東方美學獨特 「劍氣」。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】