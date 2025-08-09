「從小就想拍AV」網紅成SOD首位台灣女優　樣子甜美仲精通3種語言

日本成人產業龍頭Soft On Demand（SOD）正式宣布簽下首位台灣籍專屬女優齋齋いつき（SaisaiI tsuki），寫下台灣AV夢想女孩躍上日本舞台的歷史性一刻，為成人片業界投下震撼彈。



齋齋いつき不只是顏值高、她還會中、日、英文三語，原本就活躍於社群平台，是人氣網紅代表。從小就超愛日本文化、也超愛AV的她，這次不是喊喊夢想而已，而是直接殺去日本總部面試，靠著流利日文、自信魅力與真誠態度，順利拿下SOD的專屬合約，正式加入這個夢想舞台。

齋齋いつき（ig@creampufff37）

她的出道作「@齋齋いつきAV DEBUT」將於8月19日在數位平台上架，實體DVD則會在9月11日推出。這部片完整記錄她第一次拍片的緊張、真實與初體驗感，對她來說就是一場真正的「夢想開幕式」。齋齋感性表示，能以SOD女優身份出道真的像作夢一樣：

「我從小就很想當AV女優，現在竟然真的做到了，真的很感謝大家的支持，未來我會更努力，走好每一步。」



齋齋不只完成了自己的人生目標，也開啟了台灣女孩在日本AV界的新篇章。SOD也預告，未來將安排亞洲巡迴宣傳與粉絲活動，讓齋齋有更多機會近距離和大家互動。她也希望，自己的故事能鼓勵更多人勇敢追夢：

「你只要夠真、夠努力，沒有什麼是不可能的。」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】