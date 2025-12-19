57歲男星突傳病危「醫院躺了超過20小時」緊急洗胃　有食道癌病史

57歲的江志豐突在臉書發文「閻王拒收」，身體狀況令人擔憂，粉絲紛紛湧入社群留言集氣，希望他平安。



稍早他表示目前已無大礙，在家休息中，他的姊姊龍千玉也留言「沒事喔，謝謝大家關心」，才讓大家放下心中大石。

江志豐（江志豐@FB）

更多江志豐和家人照片：

+ 3

龍千玉16日舉辦「男人情女人心」巡演記者會，江志豐帶著媽媽現身送禮，未料才2天時間，他的健康突然亮紅燈，在社群平台發文：

躺了幾十小時，閻王拒收。

由於他有癌症病史，問及目前狀況？他說：

可能喝了酒後，回到家肚子餓又亂吃 一通，結果應該食物中毒，送去醫院。我當時昏迷，什麼都不記得了。

江志豐在醫院躺了超過20個小時，緊急洗胃治療，脫離險境的他說現在只能喝水，「怎麼去醫院、怎麼回家，一點點印象都沒有」。

江志豐發文報平安。（江志豐@FB）

其實江志豐長期有胃食道逆流情況，6年前深感不適，且唱歌沒辦法自我控制，3年前進行健康檢查，照完無痛胃鏡、清醒後發現胃部劇痛，詢問醫師才知道醫師發現食道有問題，緊急切片檢查，結果顯示是食道癌零期，立刻接受治療。他今年2月受訪透露去年再度進行切片檢查，將近完全康復，現在減少應酬：

酒就交給老婆喝。

【延伸閱讀】偶像劇男神患甲狀腺癌二期 2次手術切除惡性腫瘤 半年花百萬（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

獨／學霸歌手肺泡破裂險當眾昏倒 旁人念佛經救回一命

73歲李亞萍驚曝罹患失智症！ 「分不清白天黑夜」靠服藥控制病情

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】