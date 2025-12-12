女星剛辦完演唱會收噩耗「女婿手術失敗離世」　含淚怒問：為什麼

台灣藝人賴佩霞12月11日透露小女兒的外籍丈夫Kevin因換心手術失敗離世，她在11月30日首場演唱會結束後立即飛往美國陪伴女兒。



這對新人去年10月才在美國結婚，新婚僅一年就天人永隔，賴佩霞日前出席大愛人文講堂時哽咽談及此事，坦言自己感到憤怒且一直相信女婿能挺過難關。

台灣藝人賴佩霞（右）。（IG@dr.laipeixia）

更多賴佩霞的相片：

+ 5

賴佩霞表示，首場演唱會兩天後的台北時間12月3日清晨3點多，小女婿Kevin因準備換心臟手術沒有成功而離世。她在大愛人文講堂分享心情時數度哽咽，坦言自己有憤怒的情緒，直言：「我一直相信，他挺得過來。」對於女婿的離世感到難以接受。

憤怒中看見神性人性交戰

賴佩霞透露在憤怒中覺得自己經歷了很多，看到神性與人性的交戰。她再度哽咽表示：

我憤怒，為什麼，這麼好的一個年輕人……

話語中充滿不捨。她告訴自己這就是人生，小女兒與女婿去年10月在美國結婚，新婚才一年就面臨生離死別的痛苦。

賴佩霞推出單曲《總會有個人》，她坦言如今已不只是演唱會的主題曲，而成了她對小女婿Kevin的生命領悟與致敬。她說：

對我來說，《總會有個人》的誕生，就是我對 Kevin留給我們的一切的感謝與理解。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】