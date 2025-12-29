57歲喜劇女星病逝　天生患「玻璃娃娃症」　創慈善機構訓練服務犬

美國女演員梅蘭妮．沃森．伯恩哈特（Melanie Watson Bernhardt）驚傳去世，享年57歲！其家人證實了她的死訊。



梅蘭妮因出血問題病情惡化不治 享年57歲

梅蘭妮出生時患有成骨不全症，俗稱「玻璃娃娃」。患者骨骼比正常人更容易脆化和骨折，屬於一種遺傳性疾病。梅蘭妮在熱門美國情境喜劇《迪弗倫特．斯托克斯》（Diff'rent Strokes）中飾演凱西．戈登（Kathy Gordon），讓她聲名大噪，不過她僅出演4集就息影。

美國女演員Melanie Watson驚傳去世，享年57歲。（《Diff'rent Strokes》劇照）

Melanie Watson在《Diff'rent Strokes》中飾演Kathy Gordon而聲名大噪：

根據美國媒體《TMZ》報導，梅蘭妮先前因出血問題入院治療，不過病情迅速惡化，經醫生盡全力搶救仍無力回天。其哥哥羅伯特．沃森（Robert Watson）證實，她於週五（26日）在科羅拉多斯普林斯（Colorado Springs）去世。羅伯特表示，梅蘭妮能帶著這樣的疾病活這麼久，已經非常幸運，並補充會永遠深深懷念他的妹妹。

Melanie Watson協助創立了慈善機構 Train Rite，幫助訓練犬隻成為合格的服務犬。（Classic Television Shows@FB）

梅蘭妮於1994年至1996年與羅傑．伯恩哈特（Roger Bernhardt）結婚。據報道，她協助創立了慈善機構 Train Rite，幫助訓練犬隻成為合格的服務犬。

