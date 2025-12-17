《IT小丑回魂》女星驚傳「已癌逝半年」　演技精湛曾演多部恐怖片

曾演出多部恐怖片、並在2019年電影《小丑回魂2》（It Chapter Two）中飾演「克什夫人（Mrs. Kersh）」翻紅的荷里活女星瓊・葛瑞森（Joan Gregson），傳出已於今年6月6日因罹患癌症辭世，享耆壽92歲。



瓊・葛瑞森1933年出生於法國巴黎，1990年才正式踏入演藝圈，屬於大器晚成型演員。她一生累積超過30部影視作品，雖多半以配角身分亮相，卻憑藉精湛演技，在恐怖與驚悚類型中留下深刻印象。

Joan Gregson在電影《小丑回魂2》（It Chapter Two）中飾演「克什夫人（Mrs. Kersh）」翻紅。（《小丑回魂2》劇照）

在她眾多作品中，最令人難忘的莫過於《小丑回魂2》（It Chapter Two），片中飾演行為詭譎、笑容陰森的「克什夫人（Mrs. Kersh）」，戲份不多卻成功製造強烈心理壓迫感，讓不少觀眾留下陰影，也讓她在荷里活的知名度大幅攀升，成為恐怖片迷心中的經典角色之一。

瓊・葛瑞森生前的最後一次演出，是客串今年10月底播出的《小丑回魂》衍生影集《小丑回魂：歡迎來到德利鎮》（It: Welcome to Derry）。

據外媒報導，這次回歸其實是由該劇攝影師安傑洛・科拉維基亞（Angelo Colavecchia）主動向導演安迪・馬希提（Andy Muschietti）提議，希望能再次邀請她出演，為系列作品留下特別的情感連結。

製作人芭芭拉・馬希提（Barbara Muschietti）受訪時也透露，當時已高齡92歲的瓊・葛瑞森在拍攝現場狀態相當投入，情緒轉換自如，時而大笑、時而落淚，享受每一個鏡頭帶來的表演樂趣。

令人惋惜的是，她在完成拍攝約兩個月後便辭世，為影壇留下無限感嘆。

