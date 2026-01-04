人氣男星宣佈結婚　AV女優稱曾遭其強暴染性病　網民這原因不相信

日本男星本鄉奏多元旦宣布結婚，對象為圈外人，雖然大部分網友都恭喜他，不過似乎也有人瞄準這個時間點要來蹭話題。



一位AV女優百合川美織向人爆料自己跟本鄉奏多的對話截圖，還自爆10年前交往時遭男方強暴、被傳染性病，日本鄉民的真實反應也曝光了。

AV女優百合川美織向人爆料自己跟本鄉奏多的對話截圖，還自爆10年前遭交往時遭男方強暴、被傳染性病。（X@korekore19）

日本網紅KOREKORE專門接受一般網友爆料，他提到AV女優百合川美織傳了自己跟本鄉奏多的LINE對話截圖，女方先恭喜本鄉奏多結婚，還說：

你之前說過只能對16歲以下的興奮，所以我一瞬間還想說是跟未成年的結婚嗎？雖然你已經沒在到處放蕩了，讓我有點寂寞、也很可惜，但有機會喝酒還是要約喔！祝你幸福。

對話中的「奏多」也回女方新年快樂跟謝謝。

剛官宣結婚的本鄉奏多，曾出演《網球王子》、《NANA》、《進擊的巨人》爆紅：

KOREKORE將爆料內容公諸於世後，立刻引起日本網友討論。還有日本網友跑去百合川美織的推特詢問真的有跟本鄉奏多交往過嗎，百合川美織回覆：

18歲的時候大概交往了3個月，對方偷吃，把性病傳染給我。

只是大部分日本網友都不相信百合川美織的說法，首先是因為本鄉奏多過去鮮有緋聞，甚至還有嚴重潔癖，稱自己沒有任何性慾，當時宣布結婚時還有人開玩笑：「他要怎麼接吻啊？」尤其過去10年女方都沒有出來說話，卻選在本鄉奏多結婚的時間點爆料此事，似乎別有意圖，如果真如她所說本鄉奏多是特別愛吃未成年的「蘿莉控」，百合川美織的長相似乎也沒那麼幼齒，大部分日本網友都認為爆料的可信度不高。

