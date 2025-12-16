日本「國民渣男」IG宣佈當牛郎求關照　曾因劈腿逼死星二代女友

神田沙也加在日本是知名的星二代藝人，她的父母為演員神田正輝與「永遠的偶像」松田聖子，未料2021年12月疑似因前男友前山剛久劈腿、狂罵而難忍精神壓力，最終選擇跳樓結束35年的短暫人生。



前山剛久自此被封為「國民渣男」，2024年還一度想復出，未料日前爆出他隱姓埋名在六本木當男公關的消息。

前山剛久改名當男公關 日網要他別再回演藝圈

前山剛久12月11日在自己的Instagram上宣布，自己在六本木一間名為「CENTURY TOKYO」的男性酒吧當男公關，該酒吧的特色就是全店為「密閉包廂」，而且還是由「牛郎帝王」羅蘭的子弟兵篁Eito所經營，2025年1月剛開幕，也讓人好奇會提供何種服務。

神田沙也加跳樓事件後，前山剛久宣布自己在六本木男性酒吧當男公關。（takahisa_maeyama@IG）

前山剛久依照慣例改用化名「真叶」，希望粉絲能多多關照，不過在官方網站上的資料卻相當模糊，包含出生日期、年紀、身高等基本資料一概以「問號」表示。

對此許多日本網友表示：

「前山剛久真正想當的是男公關嗎？」

「把人逼死過還敢站在大眾面前，真厲害」

「其實他家裡滿有錢的，低調做份普通工作度日就好，看到他就會想到沙也加，好難過」

「結果還是下海做特種行業了，應該是很難忘記沐浴在聚光燈下的感覺，想靠著外貌被女人吹捧吧」

「下海還滿適合他的啊，不要回演藝圈怎樣都好」

「他唱歌好聽、長相也過得去，搞不好當男公關最能發揮他才能」



前山剛久背叛神田沙也加 認了曾飆罵她

前山剛久在跟神田沙也加交往期間被發現和另一位女偶像劈腿，雖然神田沙也加一度要男方斷絕跟小三的關係，卻透過LINE對話發現前山剛久死性不改，還跟女偶像說：「我已經跟沙也加分手了。」神田沙也加試圖挽回這段戀情，還帶男方看房提議同居，2021年12月準備以自己的名義簽約買房時，卻被告知想取消同居，這讓神田沙也加大受打擊。

前山剛久和神田沙也加交往期間被發現和另一位女偶像劈腿，男方甚至四度咆嘯「妳去死啦」，讓神田大受打擊，多重精神因素之下決定輕生。（shota4680596933@X）

12月16日神田沙也加前往北海道準備演出，前山剛久也同行，未料兩人發生激烈口角衝突，男方甚至四度咆嘯「妳去死啦」，加上神田沙也加當時聲音狀況不佳，多重精神因素之下決定輕生。事後前山剛久向日本媒體坦承：

我確實飆罵過她。如果她真的有過想不開，那跟我的關係可能是其中一個原因。

前山剛久2024年9月本來要以舞台劇復出，但一起演出的兩位女演員都「因故辭演」；2024年10月則開設每個月要繳日幣1080元（約54港元）的粉絲俱樂部，但似乎沒有其他收入來源，因而決定下海。

