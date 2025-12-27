飯糰大媽竟是隱退11年「暴力I級身材」AV女神　老司機一眼即看出

AV女優退休之後皆會選擇不同出路，有些人低調轉業或是嫁為人婦，也有人高調開啟事業第二春。



最近有網友在PTT表特版（Beauty）分享一位正妹「飯糰職人」，照片中的女子五官清新、笑容純淨，正滿臉驕傲地展示自家手作飯糰。雖然身型比起過往稍顯圓潤，但保養得宜的臉蛋散發出迷人的成熟女性魅力。

長澤梓（Instagram@omusubiayumi）

更多「飯糰大媽」長澤梓的相片：

沒想到照片曝光後，留言區瞬間歪樓，無數「老司機」一眼認出，這位帶著溫暖笑容的飯糰媽媽，正是當年紅極一時的傳奇AV女優長澤梓。

網友暴動！飯糰大媽11年前竟是神級AV女優 全網淚推：她超無敵

提到長澤梓，許多資深絕對不陌生。出生於東京的她在2008年正式出道，年僅19歲就憑藉極度不科學的「暴力I級身材」震撼業界，瞬間成為無數人心中的啟蒙女神。然而，就在聲勢正紅之際，她卻選擇在2014年春天宣布引退，讓大批粉絲感到惋惜，自此淡出螢光幕。

如今11年過去了，長澤梓並沒有像部分女優引退後隱姓埋名，選擇開啟全新人生。她現在不僅是一位幸福的母親，還在經營一間充滿溫度的手作飯糰店。她經常在社群平台上分享製作飯糰的日常，臉上洋溢著滿足且自信的笑容，看來非常享受現在身為「職人」的生活。

看到昔日女神現況如此幸福，網友紛紛湧入留言表達感謝與祝福：

「謝謝老師，陪我度過無數個夜晚」

「老師看起來真的好開心，一定要幸福」

「我的青春啊！」

「這才是自然老去的魅力，比現在一堆整形人好看多了」

「想吃老師捏的飯糰！」



留言區充滿了對這段「青春回憶」的敬意與感懷。

