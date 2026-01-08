女星驚傳早已悄悄離婚兼欠債　早前與小7歲老公同受訪還表現恩愛

49歲台灣女星王俐人多年前演出《麻辣鮮師》而紅，先前傳出貸款還沒還完，卻因借名餐廳負責人背債500萬（台幣，下同，約港幣124萬元），如今再遭爆早在數月前，已與小7歲演員老公林琮軒離婚，結束不到4年的婚姻，人生挫折接踵而來。



先前受《TVBS新聞網》專訪時，王俐人和小7歲的老公林琮軒兩人仍互動甜蜜。不過，根據《鏡週刊》報導，夫妻關係早已生變，去年底已和平分手。此消息會傳開，全是因為王俐人私下不經意間說出：

分了比較輕鬆。

王俐人（Instagram@lisawanglijen）

兩人自2021年12月7日登記結婚，婚姻生活並非外人想的，充滿粉紅泡泡。回顧求婚過程，《鏡週刊》指出，林琮軒只是一時情緒上來了，直接在廁所單膝下跪，用「紙摺戒指」求婚。

「家族太複雜」成擋箭牌 百萬婚禮夢碎

《鏡週刊》續指，成婚後，蜜月甚至是趁出差時「順便」完成。兩人因無法達成共識，至今婚禮未果，男方總以父母離異、家庭關係複雜為由消極應對。此外，王俐人夢想中價值百萬（約港幣25萬元）的「愛心粉鑽戒指」，林琮軒直接吐出「不如去後站買鋯石」，讓她啞口無言。

除了金錢與價值觀的落差，同住岳母家的林琮軒也面臨問題。兩人婚後共同經營私廚，《鏡週刊》表示，曾因王俐人請他從家中冰箱拿5顆雞蛋至餐廳，岳母當下以為林琮軒要一次私吞，差點引發家庭大戰，讓王俐人夾在親情與愛情間動彈不得。

貸款還沒還完 又倒楣背債500萬

王俐人為投資餐飲事業，燒光不少錢，她向《TVBS新聞網》坦承，疫情期間為了維持自家私廚營運，貸款200萬（約港幣50萬元），累積的債務達千萬元（約港幣250萬元），後來經營不利收攤後，損失早已不計其數，當時她樂觀直呼：

貸款快還完了！還剩下30萬（約港幣7.5萬元）！

並透露回歸演藝圈的消息。

《鏡週刊》曾指出，王俐人掛名負責人的日料餐廳，倒閉後林姓廚師跑路，留下一屁股債，留下500萬元爛帳，債主全部來找她，甚至還遭嗆「王小姐，這對妳來說是小錢啦」。因為無力償還，目前只能訴諸法律，對於此事，王俐人不願多作回應。

台東首辦元宵晚會！網友嗨喊再衝一波

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】