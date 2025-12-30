31歲女星突於IG宣布離婚　去年才無預警閃嫁惹熱論　分手原因曝光

據《體育報知》12月26日報道，前乃木坂46成員、藝人高山一實（31歲）與問答作家兼博主ふくらP（32歲）已辦理離婚手續。



高山一實於27日通過個人Instagram發文證實了這一消息。高山一實在帖子中寫道：

經過夫婦二人多次坦誠溝通，最終決定解除婚姻關係，特此向大家報告。

同時還附上了一張自己穿着藍色涼鞋的腳部照片。ふくらP也通過其個人X平台發布了同樣的消息。

前乃木坂46成員高山一實發文，與問答作家兼博主ふくらP和平離婚。（takayama.kazumi.official@IG）

兩人從閃婚到離婚僅時隔一年半。相關人士透露，雙方此前便因價值觀存在分歧等問題，就離婚事宜展開協商。經過反覆溝通，最終尊重彼此的想法，決定在年內為這段婚姻畫上句號。兩人婚後並未生育子女，該相關人士稱此次為「和平離婚」。

二人於2024年7月7日七夕節當天官宣婚訊。高山一實原本就是ふくらP所屬的問答團體「QuizKnock」的粉絲，兩人通過共同好友相識，又因都愛好解謎和桌遊而意氣相投。此外，高山一實擔任主持人的朝日電視台問答綜藝《Q大人！！》，ふくらP也多次作為嘉賓參演，再加上兩人同齡，關係愈發親密。

由於此前從未有過兩人交往的相關報道，這位前頂級偶像與問答博主的「跨界閃婚」，在當時引發了廣泛熱議。

據悉，兩人今後都將更專注於各自的事業。高山一實除了常規主持《Q大人！！》外，還在10月擔任了TBS電視台《全明星後夜祭´25秋季篇》的主持人，在主持及藝人領域發展順遂。她憑藉開朗率真的性格收穫了超高人氣；而ふくらP同樣在問答類YouTube視頻及電視節目中備受青睞，邀約不斷。兩人都將調整心態，在新的一年裏各自在事業道路上繼續前行。

ふくらP在問答類YouTube視頻及電視節目中備受青睞。兩人都將調整心態，在新的一年裏各自在事業道路上繼續前行。（fukura_p@X）

高山一實的聲明

致一直以來支持我的各位：



經過夫婦二人多次坦誠溝通，最終決定解除婚姻關係，特此向大家報告。儘管結婚時收穫了大家的真摯祝福，如今卻迎來這樣的結局，我在此致以誠摯的歉意。今後我也會秉持初心，認真投入演藝工作。懇請大家繼續温暖地守護我。



ふくらP的聲明

致一直以來支持我的各位：



經過夫婦二人多次坦誠溝通，最終決定解除婚姻關係，特此向大家報告。今後我也會一如既往地全力以赴投入工作。懇請大家繼續温暖地守護我。



高山一實個人簡介

1994年2月8日出生於千葉縣，現年31歲。2011年通過乃木坂46一期生選拔，2012年隨組合發行首張單曲《團團轉窗簾》正式CD出道。2021年11月從組合畢業。2018年憑藉小說《梯形》以作家身份出道，2024年該作品被改編為動畫電影。身高162cm，A型血。

ふくらP個人簡介

1993年8月7日出生於香川縣，現年32歲。2016年在讀東京工業大學期間，加入問答團體「QuizKnock」。2017年參與開設該團體的YouTube頻道，目前頻道訂閲人數約262萬。2024年在「解謎能力檢定」大賽中獲得全國第五名。現正出演日本電視台節目《DayDay.》（每周一至周五早9點播出）等多個電視節目。

