好身材電視劇女星被爆「摟抱激吻已婚人夫」　男方遭起底出身名門

夏宇禾曾演過《風水世家》、《一家團圓》等本土劇，曾與Gino交往6年，因身材姣好業配豐厚，但花邊更搶鏡。



除了跟Gino仍維持友好關係，今年4月，夏宇禾被拍到醉貼李聖傑，懊惱到說要戒酒，不料如今又被捕捉嘴對嘴某白衣男，該男經查不但是富三代還是人夫。

夏宇禾酒後被捕捉嘴對嘴某白衣男。（IG＠lulu_820722）

據CTWANT報導，其實夏宇禾當初與李聖傑被拍之際，除了好姐妹張家瑋外，該名白衣男就在他倆身邊，曾被當大電燈泡。

這回男主角換成白衣男，夏宇禾跟他都喝得醉茫茫，當場展開調情大戰，摟抱加嘴對嘴，只是最後白衣男送夏宇禾上車後獨自離開。

白衣男出身地方望族又有留學背景，已婚的他在社群上分享與妻兒生活照，夏宇禾不至於沒看到。

對此夏宇禾經紀人尚未回應。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】