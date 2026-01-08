新加坡百萬網紅女DJ震撼宣布當日本AV女優　招牌紋身全用特效遮掉

新加坡DJ蘇櫻花（Sakura Soh）近日正式宣布進軍日本成人影視圈，成為最新出道的AV女優。



她過去以DJ身份在亞洲各地活躍，因獨特造型與刺青風格擁有不少粉絲。這次低調赴日展開新挑戰，消息一出便在網路引起熱烈討論。

新加坡DJ蘇櫻花極具人氣，單是在Instagram便有逾147萬追蹤者。（IG@dj.sakuraaa___）

蘇櫻花外型甜美、身形嬌小，談起轉戰成人產業的原因時，她坦言疫情成為人生關鍵轉折。

疫情期間，新加坡的夜店全部停業兩年，我開始經營OnlyFans，也重新思考未來方向。

在那段時間裡，她意識到自己想追求更多表演與挑戰的可能。

對於進入成人影業，她笑著表示：「其實我從小就看日本成人片，這算是我的人生清單之一。」因此當日本片商提出邀約時，她幾乎沒有猶豫：

機會一來，我就立刻答應。

為了準備出道作品，她多次往返日本學習拍攝節奏、鏡頭表情及演技訓練：「我希望觀眾能感受到我在鏡頭前的真實與努力。」

出道作中最引人注目的變化，是她將標誌性的全身刺青以特效化妝完全遮掩，呈現截然不同的清純形象▼▼▼

蘇櫻花透露：「這對我來說是很大的突破，也希望能讓大家看到不一樣的自己。」

據了解，這次合作為長期規劃的一部分，未來將陸續推出多主題系列作品，持續拓展日本與亞洲市場。至於DJ工作是否告一段落？她則笑著回應：「不會停！我計劃2026年到更多國家巡演，這只是我人生的另一個開始。」

