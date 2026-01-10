單身即地獄5參賽者IG+背景：GD緋聞對象/田徑界Karina/海軍特戰隊

Netflix話題度最高的實境戀愛節目《單身即地獄》即將迎來全新第五季，並確定於1月20日正式開播。



近日官方釋出正式預告，不僅火藥味十足，更出現直逼限制級的對話內容，讓一向見多識廣的主持群都忍不住驚呼：「第五季真的太狂了！」隨著節目熱度持續升溫，本季出演者的身份與Instagram帳號也陸續被網友神出來，掀起一波討論熱潮。

《單身即地獄5》海報（Instagram@netflixkr）

點擊查看《單身即地獄5》正式預告的精彩瞬間：

Netflix人氣戀綜《單身即地獄5》又來啦！

《單身即地獄》自2021年首播以來，便以集結性感迷人的單身男女，把他們送到無人島上尋覓愛情為開端，凡是想離開地獄島的唯一辦法，就是找到對象、一起前往「天堂島」共度浪漫之夜。據媒體轉述製作團隊的描述，《單身即地獄5》是歷來「主角最多」的一季，不再只聚焦少數人氣出演者，而是讓多位角色各自發展故事線，宛如多主角電影《真的戀愛了》。

《單身即地獄5》成員的IG陸續被找出來啦

《單身即地獄5》成員：金敏智「田徑界Karina」

1996年出生的韓國現役田徑選手金敏智（김민지），是本季知名度最高的出演者。清秀的臉蛋與窈窕的身材因神似aespa成員Karina，被韓國網友稱為「田徑界Karina」。

《單身即地獄5》成員：崔美娜

1999年出生於澳洲雪梨的崔美娜（최미나수），自小於多國成長，具備韓文、英文與中文三語能力。她曾於2021年參加韓國小姐選美，奪下「善」頭銜（相當於亞軍），並於隔年代表韓國征戰MissEarth，一舉拿下世界冠軍。外型帶有歐美混血感，結合選美訓練出的自信台風，被看好成為本季話題焦點之一。

《單身即地獄5》成員：金高恩

金高恩（金고은）25歲，是前韓國國家足球代表金鉉洙之女。她於2022年參加Miss Korea，獲得「美」頭銜（季軍），身材高挑、外型立體，被譽為「神顏」、「超模感」。2023年曾與GD一同現身大阪PSG比賽引發緋聞，事後雙方否認交往，僅稱是熟識後輩。

《單身即地獄5》成員：具敏哲

曾出演實境真人節目《鋼鐵部隊2》的具敏哲（구민철），擁有「特戰、軍事」背景，被指是海軍特戰隊（UDT）出身。2022年與韓國歌手Jamie（朴智敏）熱戀，女方更曾貼出甜蜜擁吻照。不過後來女方突然上傳暗示男友出軌的文章，戀情或從此結束。

《單身即地獄5》成員：宋承日

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】