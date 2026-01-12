金球獎2026紅地氈｜里安納度決戰甜茶李炳憲　堪稱「死亡之組」

2026年第83屆金球獎《Golden Globe Awards》1月12日揭曉公布，電影獎項中音樂及喜劇類最佳男主角戰況最激烈。



《一戰再戰》（One Battle After Another）里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）對上《選擇有罪》（어쩔수가없다，No Other Choice）李炳憲、《橫衝直闖》（Marty Supreme）添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、佐治古尼（George Timothy Clooney），堪稱是死亡之組；《一戰再戰》更是入圍9項的大贏家。

里安納度狄卡比奧Leonardo DiCaprio（Getty Images）

更多男星在金球獎2026的紅地氈相片：

今年競爭焦點高度集中在《一戰再戰》、《情感的價值》（Affeksjonsverdi）與《哈姆尼特》（Hamnet）三部電影，從導演、編劇到主要演員皆佔據多數席位，被視為本屆大指標。

狄維莊遜（Dwayne Johnson）以《重擊人生》（The Smashing Machine）入圍電影戲劇類最佳男主角，將和《罪人們》（Sinners）米高B佐敦（Michael B. Jordan）等人搶影帝。

