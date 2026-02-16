吳亞馨淡出娛樂圈絕跡社交平台2年　朋友Po相驚揭她「兒子已2歲」

台灣女星吳亞馨過去演出過《敲敲愛上你》、《海派甜心》、《泡沫之夏》等。

不過之後逐漸淡出演藝圈，2023年與圈外男友登記結婚後，連社交平台都不再更新，直到早前從友人社交平台上發現到原來她在2年前已升格當媽。

吳亞馨與另一半到迪士尼樂園遊玩。（Instagram@maggiewu1008）

據「鏡週刊」報導，吳亞馨的友人近日在社交平台上分享回顧照片，見到吳亞馨2年前為兒子辦彌月派對，出席的賓客當中還有好友倪雅倫，這時大家才知道她已低調當媽。如今兒子已2歲了。

吳亞馨當年與男友交往，由於男方在上海工作，她當時還到上海開SPA店，這樣兩人就不用遠距離戀愛，發生疫情後讓雙方感情更緊密。

後來到2023年兩人回台登記結婚，原本沒有計畫要對外公開，但因為朋友在社交平台分享這個喜訊，她升格當人妻的消息才傳開，婚後因為沒有再更新社交平台，所以她的動向與近況已不得而知。

