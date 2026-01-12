《寶貝智多星》男星嫖妓遭警斷正可被判監　淡出演藝圈轉型雕塑家

以電影《寶貝智多星》系列中「淹水大盜」馬夫（Marv）一角聞名的荷里活演員丹尼史頓（Daniel Stern），近日驚傳涉嫌在酒店招攬性交易，遭警方開出傳票。



根據「TMZ」引述美國加州文圖拉縣執法人員說法，現年68歲的史頓於12月10日在加州卡馬里奧（Camarillo）一家酒店被警方開單，但未遭逮捕。

丹尼史頓（《寶貝智多星續集玩轉紐約》劇照）

在加州，招攬性交易屬於輕罪，若被定罪，最高可面臨6個月徒刑或1000美元（約7800港元）罰款。截至目前，史頓本人及其經紀團隊尚未對此事發表任何回應。

史頓自1980年起與妻子勞蕾馬托斯（Laure Mattos）結婚，育有三名子女。多年來他已淡出演藝圈，搬到文圖拉縣的牧場生活，專注於雕塑創作與畜牧。他曾多次公開表示，自己對藝術的熱情早已超越演戲。

去年平安夜，史頓還接受《時人》雜誌訪問，透露《寶貝智多星》拍攝地房屋的新屋主邀請他，為該棟經典電影場景創作一座雕塑。他笑說：

他們聯絡我，因為我是雕塑家，希望我能為那棟房子做一件作品，所以我正在創作一座『我和蜘蛛』的雕塑。

此外，史頓去年10月曾因不明健康狀況緊急住院，一度引發粉絲擔憂，不過隨後已出院，並被友人形容為「恢復良好」。

