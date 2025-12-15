荷里活名導演與妻陳屍家中　重案搶劫組介入調查　傳兒子有嫌疑

美國知名導演洛連納（Rob Reiner） 與妻子蜜雪兒辛格連納（Michele Singer Reiner） ，被發現陳屍在洛杉磯住家中，警方也證實死者正是連納夫婦。



據《TMZ》報導指出，兩人身上有與刀傷相符的割傷。洛杉磯警局重案搶劫組目前仍在持續調查中。據《PEOPLE》報導，有消息人士透露，兇手是這對夫婦的兒子尼克雷納。

洛連納Rob Reiner執導電影劇照：

根據調度音檔顯示，約在周日下午3點30分，一名消防員呼叫支援前往這棟位於布倫特伍德的豪宅，但音檔並未提供屋內狀況的進一步細節。

洛連納執導了多部經典電影，包括《伴我同行》（Stand By Me）、《綠野芳蹤》（The Princess Bride）以及《90男歡女愛》（When Harry Met Sally...），而在拍攝《90男歡女愛》期間，洛連納認識了攝影師蜜雪兒，兩人於1989年結婚，這段感情還說服了洛連納修改浪漫喜劇的結局，讓比利基斯度（Billy Crystal）與美琪賴恩（Meg Ryan）所飾演的角色最終走到一起。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】