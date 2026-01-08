「御姐女優」無預警宣佈引退　日本AV生涯將結束　新動向疑曝光

不只在日本AV界廣為人知，在歐美也有一席之地！知名AV女優水川菫（水川スミレ）常以「御姐」的形象呈現在作品上，日前在IG無預警官宣自己將在日本AV生涯畫下句點的消息，引發不少粉絲討論。



水川菫自2016年以水稀美理（水稀みり）出道，曾經是知名單體片商PRESTIGE的專屬女優，隨後在2018年後改簽到LINX事務所，以現名水川菫繼續拍攝作品，值得一提的是，她還曾以百多繪美里（百多えみり）的名字在無碼AV界展露頭角。

水川熏（水川スミレ）（IG@mizukawasumireworld）

更多水川熏（水川スミレ）照片：

+ 14

水川菫IG坐擁36萬粉絲，不只在日本AV市場受歡迎，在近幾年還跨足到歐美市場，有拍攝歐美的成人片，也有開設OnlyFans，其中不乏與外國男優交手的作品，吸引不少支持者關注。

事實上，水川菫在近一年的發片量已經少了很多，未料，她在2025年12月31日拋出震撼彈，直言將在日本AV生涯畫下句點，提到自己「找到一個新的目標」。然而5日的發文讓粉絲紛紛猜測，應該是與歐美知名片商VIXEN有合作。

【延伸閱讀】新加坡百萬網紅女DJ震撼宣布當日本AV女優 招牌紋身全用特效遮掉（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】