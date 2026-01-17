「黑暗榮耀小宋慧喬」鄭知蘇驚變V煞面疑整容　網：整個臉都變了

在Netflix現象級韓劇《黑暗榮耀》中，飾演宋慧喬少女時期的演員鄭知蘇，以其清純、瘦弱的形象深植人心。



然而，近日她公開一組近照引起熱議，照片中的她精緻如洋娃娃般的立體五官與成熟氣場，讓大批網友第一時間根本認不出來，甚至引起網友質疑「調過了」？

「小同珢」不見了！神祕變色片＋尖下巴引發熱議

鄭知蘇於14日在社群平台分享了多張個人簡歷照與日常花絮。照片中，她換上充滿都會感的皮革夾克與幹練的黑西裝，一改往常素淨的形象，戴上充滿神祕感的灰色系隱形眼鏡，並留著一頭浪漫的長捲髮。

讓人驚訝的是，鄭知蘇原本略帶嬰兒肥的圓潤臉蛋消失無蹤，取而代之的是極其銳利的V字下顎線與高挺鼻梁。這組照片發布後，瞬間在韓國論壇引起熱議，不少網友評論：

「感覺整個臉都變了」

「這已經不是長大的問題，是整型了吧？」



是減肥還是動刀？網友反應曝光

針對鄭知蘇疑似整型，也有不少人跳出來為她緩頰，指出鄭知蘇透露會為作品積極進行體態管理，去年出席「KBS 演技大賞」與「MMA」時，就已經展現出明顯的瘦身成果。支持者認為，體重減輕、變更髮型加上照片濾鏡效果，才是讓她看起來判若兩人的主因。

然而，由於照片中的五官精緻度與她在《寄生上流》飾演朴家長女「多惠」時的反差太大，部分網友仍持懷疑態度，表示：

「連眼神的感覺都不一樣了」

「雖然變漂亮了，但以前那種清純的辨識度好像不見了」



多才多藝卻陷風波 轉型之路備受關注

今年26歲的鄭知蘇，過去曾是花式滑冰選手，後來轉型演員在《寄生上流》、《黑暗榮耀》中表現亮眼，甚至曾在《玩什麼好呢？》展現驚人歌喉。目前她正投入新作拍攝，嘗試挑戰更具挑戰性的成年角色，顯見其想擺脫「童星標籤」的決心。

即便深陷「臉蛋進化」輿論，鄭知蘇依然專注於事業，積極透過社群分享生活，試圖用實力證明自己的演藝成長。



