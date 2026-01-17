傲人身材女歌手RINOA震撼宣布出道拍日本AV：性慾太強無處發洩

2026年AV影壇迎來超強大物！2022年出道的正妹饒舌歌手RINOA，憑藉著G罩杯的火辣身材與獨特的音樂才華，在社群平台坐擁超過40萬粉絲。



近日她拋出震撼彈，宣布在知名片商「IdeaPocket」（IP 社）正式出道，片商更大膽表示，因為她性慾太強無處發洩，所以近期才會選擇出道成為AV女優。向來創作靈感大膽的她，坦言希望透過不同方式展現女性魅力與追求感官解放，消息一出隨即在網路上引發熱議。

正妹饒舌歌手RINOA宣布出道成為AV女優。（IG@rinoa__jp）

饒舌歌手變身AV最強新人！IP社砸重金宣傳 出道作竟藏音樂魂

AV 達人一劍浣春秋在專欄中分析，RINOA的出道作不僅是成人影片，更被 IP 社定位為「視聽饗宴」。片商巧妙地將她的音樂生涯融入其中，甚至在劇照中放上她的作品歌詞，並打上「必聽」標籤，宛如把這支作品當作音樂專輯在宣傳。

儘管RINOA擁有40萬網紅等級的號召力，但專業人士也給出直白評價。一劍浣春秋指出，RINOA 的臉蛋雖然不錯，但對比封面與劇照，本人似乎稍欠精緻；而她最引以為傲的G罩杯好身材，在影片中的呈現效果也引發討論。他形容其胸型神妙的視覺感讓人好奇究竟是天生如此還是後天加工。

RINOA 曾表示，她的創作靈感來源就是「愛」與「身為女人的自信」。如今從歌壇跨足成人影業，IP 社更掛保證她是2026年最初的「超級大物」。憑藉著 IP 社一貫精準的選人眼光，RINOA 是否能成功從饒舌圈轉型為新一代暗黑天后，全球粉絲都在看。

