啦啦隊噴血女神秀秀子進軍娛樂圈　揭最不習慣一事　慶幸遇到貴人

富邦悍將啦啦隊長秀秀子去年加入大藝娛樂公司，正式進軍演藝圈。



以啦啦隊身分入行的女孩多如過江之鯽，秀秀子坦言自己也覺得有壓力：

的確會擔心，因為優秀的人很多，但後來發現身邊很多貴人，我有煩惱就會去向前輩請教。

她笑說目前最不習慣的地方，就是經紀公司會緊盯她的身材，不准她吃胖。

富邦悍將啦啦隊長秀秀子（Instagram@showshowz1124）

秀秀子在球場擁有高人氣，是「富邦三本柱」之一，也被女孩們推選為啦啦隊長，不過管理女孩們並不容易：「因為人很多，所以大家的想法也很多，每個人都希望公司在分配資源的時候可以更公平，大家都有露臉的機會，但很多時候，女孩們想要的，和公司想要的並不一樣，我就要去當那個中間協調的人。」而身為隊長，她只能竭盡所能想出讓女孩們和公司都滿意的方案，善盡隊長職責。

秀秀子加入富邦已經有6年資歷，她回憶剛開始跳啦啦隊，球衣上根本不會有自己的名字和背號：

因為不需要知道你是誰啊，我們就是來跳舞應援的，但後來慢慢演變成好像有點女團的感覺，大家會希望自己有個人特色，才會有能見度。

如今她跨足演藝圈快滿1年，遇到的都是貴人，「像我出外景會去問翔哥（阿翔），同行的大家也都很照顧我」，她也希望踏出球場後，未來的世界可以更寬廣。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】