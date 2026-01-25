樂天女孩熊霓暴瘦+紅短髮回頭率爆燈 自揭上圍縮水內衣全要重買
樂天女孩熊霓近期以搶眼的紅色短髮造型現身，她這次共剪掉約30cm的長髮，距離上一次剪短髮已經是10年前：「因為工作造型常常需要染燙，髮質真的受損不少，髮型師一直說我很適合短髮，加上最近瘦了，臉看起來更小，剪了會很不一樣，我想說那就試試看吧！」
熊霓坦言，剪髮當下完全沒有捨不得的感覺，反而覺得整個人輕盈不少：
就當作新年新氣象，幫自己做個大改造。剪完短髮後，回頭率真的變高了！
也有粉絲留言大讚：「看起來超煥然一新，好像又重新追了一位新的樂天女孩。」
除了造型大變身，熊霓近期瘦身有成。她表示過去曾嘗試不少不健康的方法，如今已調整為以健康為主、注重飲食的方式。不過她也透露，2025年突然變瘦其實並非刻意：「那陣子工作比較忙，一天大概只吃一到兩餐，久了胃口慢慢變小，現在就維持每餐七分飽。」
一向以火辣身材著稱的熊霓，坦言體態消風後確實有「上圍縮水」的狀況，笑說：「真的有瘦到，內衣幾乎全部重買。」最有感的，則是工作服尺寸的變化：「年初亮片服都是照當時身材改的，穿起來剛剛好，結果下半年再穿，現場直接嚇到，整件衣服要別一整排別針，連其他女孩都傻眼，一直問我是不是拿錯別人的衣服。」
至於2026年的新年新希望，她許願：
希望大家都能健健康康，也希望自己在事業上能有更多突破。
