傲人上圍女主播巴黎奧運「疑似裸體」爆紅　1年後首次上電台解畫

曾是日本NHK電視台人氣主播的中川安奈，因亮麗外型與傲人身材被譽為主播界的「峰不二子」，深受觀眾喜愛。然而，她在去年（2024）巴黎奧運轉播期間，一套引發「疑似沒穿衣服」網路騷動的穿搭，意外讓她人氣再攀高峰。



近日，已轉為自由主播的中川安奈首次在電台節目中正面回應這起烏龍事件，展現出高EQ，笑稱現在「只剩下感謝的心情」。

主播中川安奈因巴黎奧運直播期間「疑似沒穿衣服」爆紅。（NHK節目截圖）

在參與電台節目時，中川安奈被問及巴黎奧運轉播中最難忘的事，她笑著點名：

雖然有很多，但果然還是開幕式轉播時，我穿的衣服被說看起來像沒穿這件事吧。

她回憶並解釋了當天的服裝選擇：「我那時候想著希望選手們都能拿到金牌，所以和造型師討論後，決定穿上金色內搭、帶有金色亮片的上衣，外面再搭配一件白色夾克。」

然而，正是這件與膚色極為接近的米色或膚金色內搭，在鏡頭燈光下造成視覺上的錯覺，讓電視機前的觀眾誤以為她西裝外套底下是裸露的，引發網路軒然大波。

主持人坦承：從「裸報」事件才認識她

面對這段經歷，中川安奈坦言自己也嚇了一跳：

現場的人其實沒說什麼，不過透過螢幕看，確實、嗯……後來才理解。

節目主持人向井慧也苦笑承認：「雖然不好意思，不過我認識中川小姐也是從那次巴黎奧運開始的，當時看到新聞還想說『這是什麼奇怪的話題啊？』」

中川安奈在TBS廣播節目《向井Panther的#Furatto》（X@flat954）

儘管成為「奇怪話題」的焦點，中川安奈如今態度豁達，認為這段經歷反而成為大眾認識她的契機。她笑著總結道：

現在回想起來，只剩下感謝的心情啦。結果來看，這也算是好事吧。

轉戰自由主播，魔鬼身材不再隱藏

事實上，中川安奈在主播圈內一直擁有不小人氣。今年3月底，她正式離開了老東家NHK電視台，投入自由主播行列。

轉型後的中川安奈更加活躍，不僅頻繁現身各大電視節目，日前更接下寫真周刊的拍攝邀約，大方展現其勻稱姣好的魔鬼身材，人氣與話題度持續看漲。

