電視劇理事長美女秘書現實中是真董事千金　集團尾牙火辣熱舞曝光

女星徐千京近日加入台灣民視8點檔《豆腐媽媽》演出，2月5日亮麗登場，飾演理事長的貼身秘書「趙曉菁」。角色個性活潑可愛又大剌剌，機靈中帶點俏皮，一出場就為劇情注入清新活力，也立刻引發網友熱議，不少觀眾直呼：「是不是又更美了？」讓她又驚又喜。



徐千京透露「趙曉菁」這個人物鮮明討喜，有時候又很像私底下的她，講話大大方方，有時候又很直接，讓她直呼簡直是本色演出，她也坦承在劇中跟黃尚禾的對手戲，也是非常期待，希望觀眾看見她歷經歷練後更加成熟自信的一面。

女星徐千京（右一）近日加入台灣民視8點檔《豆腐媽媽》演出，2月5日亮麗登場，飾演理事長的貼身秘書「趙曉菁」。

徐千京於自家集團尾牙火辣演出：

戲外，徐千京是名符其實的集團董事千金。不過她從不擺架子，待人一向親切有禮。日前她更為自家集團尾牙準備火辣熱舞演出，自己找老師練舞、找朋友親手製作表演服，更在空檔敬業練舞，展現十足的程度，更展現與戲劇截然不同的魅力。

值得一提的是，徐千京暌違10多年再度站上電子公司尾牙舞台，心情格外複雜。她坦言上台前其實相當忐忑，「這裡對我來說不只是工作場合，更像是陪我長大的地方。」小時候幾乎年年登台演出，如今面對規模全面升級的舞台，她直言壓力不小：

很希望讓大家看到我真的成長了，也想帶來新的驚喜。

當晚她與戴愛玲同台飆唱，全場開全麥連續9分鐘唱跳不停，高強度演出讓她笑說「真的跳到有點喘」，也自嘲肺活量還要再訓練。但在專業舞群助陣與舞台效果加持下，她火力全開，還不時與台下員工、主桌長官近距離互動鬥嘴，氣氛熱絡，玩得相當盡興。

