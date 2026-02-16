《星光2》「最美空姐」林佩瑤震撼宣布已離婚　前夫為名廚武俊傑

台灣歌手林佩瑤出身自《超級星光大道2》，因甜美外型與空服員背景曾被封為「最美空姐」。



2019年她與名廚武俊傑登記結婚，婚後攜手經營餐飲品牌，事業與婚姻一度備受外界看好。不料15日小年夜，她無預警在社群平台宣布已完成離婚手續，震撼不少粉絲。

+ 13

林佩瑤6年婚姻期間，多次被關心生子規劃。她過去曾公開表態選擇不生小孩。2024年在IG問答中，她坦言對於外界不斷追問感到無奈，直言「糾結什麼呢？」並強調自己對目前的人生狀態感到滿意。儘管家中已有弟弟育有三名子女，父母並不缺孫子孫女陪伴，但她始終沒有生育打算。

林佩瑤進一步說明，不生小孩並非因為不喜歡孩子。她表示自己很愛姪子，也喜歡親友的小孩，但這項決定源自對自我人生的考量。她坦言：

我愛自己比較多。

不確定是否有能力承擔對另一個生命一輩子的責任，也不願為此犧牲金錢與自由。

至於離婚原因，林佩瑤表示，雙方在人生規劃方向上出現差異，經過理性溝通後達成共識，已於今年2月初完成離婚程序。她強調彼此仍保有尊重與祝福，關係將從夫妻轉為合夥夥伴，希望外界給予空間與時間，讓雙方各自展開新的人生階段。

「台灣最美空姐」林佩瑤（IG@linpeiyao）

延伸閱讀：

吳敦與長子為上億家產翻臉內幕！30年助理親口解密

陳楚河瞻仰吳敦儀容不想停留太久 哽咽難捨：永遠在我心裡

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】