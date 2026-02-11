前櫸坂46「絕對王牌」平手友梨奈突宣布已結婚　老公是這日劇男神

前日本女團櫸坂46的人氣成員平手友梨奈，深夜突拋出喜訊，透露已與男星神尾楓珠結婚，消息一出立刻引發粉絲熱議與祝福。



平手友梨奈與神尾楓珠兩人共同發出聲明表示，感謝大家一直以來溫暖的支持，並坦言這次是以私事向外界報告喜訊。他們寫道：

我們各自走過的人生道路如今交會，並成為一條共同前行的道路。

字裡行間流露對彼此的珍惜與對未來的期許。

神尾楓珠與平手友梨奈也提到，未來將不忘每日的感謝之心，以屬於兩人的方式攜手前行。對於即將展開的人生新階段，兩人謙虛表示仍是「未成熟的兩人」，希望外界今後也能溫柔守護與支持。

平手友梨奈2015年以一期生成員身分加入欅坂46，從出道單曲開始，連續8張單曲擔任中心位置，被譽為「絕對王牌」。她於2020年1月宣布退團。此後專心作為演員，她在2018年主演電影《響 -HIBIKI-》，並獲得日本電影學院獎新人演員獎等肯定。目前以演員與歌手身分持續活躍。

神尾楓珠2015年在《24小時電視》特別劇《媽媽，我沒事》中首次出演電視劇，2017年憑電影《哥哥太愛我了怎麼辦》完成大銀幕出道。2020年獲時尚雜誌《ViVi》評選為「NEXT國寶級帥哥排行榜」上半年第1名。去年除了出演朝日電視台週四劇《PJ～航空救難團～》外，也拍攝了「BOAT RACE」等廣告。

