71歲荷里活資深男星辭世　與躁鬱症搏鬥近20年　最終選擇輕生離開

荷里活演藝世家傳出令人心碎的消息。以喜劇電影《菜鳥大反攻》（Revenge of the Nerds）中的書呆子主角，以及在迪士尼經典影集《Lizzie的天空》（Lizzie McGuire）飾演慈父山姆而廣為人知的資深男星勞勃卡拉定（Robert Carradine），驚傳辭世，享壽 71 歲。



家屬隨後發表聲明證實，勞勃在與躁鬱症（bipolar disorder）共存搏鬥多年後，最終選擇輕生。家人在悲痛之餘，也勇敢公開他的病情，希望能藉此喚起大眾對精神疾病去汙名化的關注。

Robert Carradine驚傳辭世，享壽 71 歲，他在與躁鬱症共存搏鬥多年後，最終選擇輕生。（GettyImages）

Robert Carradine因飾演《Revenge of the Nerds》和迪士尼經典影集《Lizzie McGuire》廣為人知：

家屬心碎證實：他是黑暗世界的一盞明燈

卡拉定家族週一向外媒《Deadline》發布聲明：「我們懷著沉痛的心情告知大家，我們摯愛的父親、祖父、叔伯與兄弟勞勃卡拉定已經離世。」家屬在聲明中感性地寫道：「在這個有時令人感到黑暗的世界裡，巴比（Bobby，勞勃的暱稱）對周遭所有人來說總是一盞明燈。」家人坦言，失去這樣美好的靈魂讓他們悲痛欲絕，但也想肯定他近二十年來與躁鬱症英勇搏鬥的過程，

我們希望他的經歷能照亮他人，並鼓勵大眾正視精神疾病所伴隨的污名。

勞勃的哥哥、同為演員的凱斯卡拉定（Keith Carradine）在受訪時強忍悲傷表示，家人希望世界知道弟弟真實的精神狀況，「我們希望人們知道這件事，這並沒有什麼好羞恥的。我想歌頌他與疾病的抗爭，並歌頌他美好的靈魂。」勞勃出身顯赫的演藝世家，父親是傳奇演員約翰卡拉定。

然而家族似乎籠罩在陰影下，2009年，他同父異母的哥哥、演出《標殺令》的大衛卡拉定（David Carradine）在泰國飯店離奇身亡。勞勃生前曾透露，哥哥大衛的死是他精神崩潰的導火線，最終被診斷出患有躁鬱症。

「螢幕女兒」希拉莉杜芙哀悼：永遠心存感激

勞勃晚年最為年輕觀眾熟知的角色，便是在《Lizzie的天空》中飾演女主角莉琪的父親。當年與他情同父女的女星希拉莉杜芙（Hilary Duff）得知噩耗後，也在Instagram上悲痛發聲。她寫道：

麥奎爾（McGuire）一家充滿了溫暖，我總是感受到劇中父母對我的呵護，我對此永遠心存感激。得知巴比受此折磨讓我深感悲傷。我的心與他、他的家人以及所有愛他的人同在。

勞勃的一生在演藝圈留下許多經典，從 1984 年《菜鳥大反攻》的喜劇演出，到後來在 2015 年因精神錯亂導致車禍的低潮，他的一生充滿了光彩與掙扎。如今他卸下病痛離世，留給影迷無限追思。

