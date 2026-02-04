43歲爆紅短劇導演心梗猝逝震驚各界　無緣親見作品面世

內地爆紅短劇《女相師》由孟娜、時康主演，描述女相師尋找12塊神力碎片，上線第2天收視熱度突破8000多萬，觀眾卻發現片尾字幕的導演劉權友被加上方框標記，友人證實劉權友心肌梗塞於1月8日在青島猝逝，終年43歲，引發各界震驚。



根據內媒報導，劉權友為《女相師》執行導演，總導演為王亞。該劇於2025年11月殺青，劉權友卻在作品上線前不幸離世。為紀念劉權友，總導演王亞特別將其署名置於片尾首位，並放上其照片致敬。劉權友的離世也讓觀眾擔心後續續集的製作進度是否會受到影響。

內地短劇爆紅後，觀眾發現片尾的導演名字劉權友被加上方框標記，友人證實其在青島猝逝，無緣親眼看見作品爆紅。（《女相師》劇照）

內地短劇《女相師》導演猝逝 無緣親見作品爆紅：

劉權友過去以演員及劇組助理起家，後轉型為副導演，近年活躍於短劇圈，參與《逆命書》、《卦象迷局》等多部奇幻劇。演員錢磊發長文悼念，感慨說：

正是闖出成績的時候，老天爺給他生命按下了停止鍵。

表達對劉權友的無限懷念與不捨。《女相師》女主角孟娜也留言哀悼：「感謝權友導演讓龍問心這個角色有了鮮活的模樣，光影長存，永遠銘記。」

