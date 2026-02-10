《寶貝智多星》飾演媽媽女星Catherine O'Hara突離世　死因終曝光

【寶貝智多星Home Alone】備受愛戴的經典女演員凱薩琳奧哈拉（Catherine O'Hara），日前驚傳過世，享年71歲。根據《TMZ》取得的死亡證明文件指出，她的直接死因為肺栓塞（Pulmonary Embolism），而直腸癌則被列為潛在病因。



Catherine O'Hara於1月30日在洛杉磯住家辭世，當天清晨因突發不適被緊急送醫，但最終仍不幸過世。根據《Page Six》報導，救護人員於當天凌晨4點48分接獲通報前往她家中。她所屬經紀公司CAA事後也證實，Catherine O'Hara是在經歷一場「短暫疾病」後離世。

+ 5

她最為全球觀眾熟知的角色，莫過於《寶貝智多星》（Home Alone）系列中，飾演麥哥利高堅（Macaulay Culkin）母親Kate McCallister。兩人戲裡戲外情誼深厚，2023年麥哥利高堅獲頒荷里活星光大道星星時，Catherine O'Hara也親自到場致詞。

Catherine O'Hara辭世後，麥哥利高堅在社群平台寫下令人鼻酸的悼念文字：

媽媽，我以為我們還有時間。我還想要更多，我想坐在你身邊，還有好多話想對你說。我愛你，我們之後再見。

短短幾句，道盡不捨。

Catherine O'Hara被視為影視圈的喜劇傳奇，出演作品橫跨眾多經典電影與電視劇，其中包括家喻戶曉的《寶貝智多星》系列、《富家窮路》（Schitt's Creek）等，深受各代觀眾喜愛。她在影視界的影響力與創作風格，亦啟發了無數後輩。

相關閱讀：特朗普1992年演《寶貝智多星2》惹議 導演揭幕後秘聞：不敢刪剪

+ 14

延伸閱讀：

金馬奇幻影展片單曝光！梅姨「捉神弄鬼」最強顏值、爆笑「小姐好白」

天心出道近30年首演恐怖片！自認是恐怖片迷 期待親自幫人們釋放壓力

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】