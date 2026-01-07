《Scary Movie》女星驚傳逝世　法醫證遺體有外傷　死因成謎待查

以《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie）走紅的荷里活演員、健美運動員珍‧特卡（Jayne Trcka）驚傳離世，享壽62歲。



她於12月12日在美國加州聖地牙哥辭世，消息曝光後令影迷與健美界震驚不已。

荷里活演員、健美運動員珍‧特卡（Jayne Trcka）驚傳離世，享壽62歲。（《Scary Movie》劇照）

Jayne Trcka以電影《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie）走紅，後成為健美界知名人物：

+ 4

聖地牙哥法醫辦公室發言人向外媒證實，特卡遺體確實有外傷痕跡，但目前尚無法判定確切死因，仍待進一步調查。外媒指出，特卡的兒子表示，母親生前並無已知的重大疾病或健康問題，死訊來得十分突然。

珍‧特卡於2000年上映的《搞乜鬼奪命雜作》中飾演角色曼恩女士（Miss Mann），這也是她的首部電影作品。該片由安娜法瑞絲（Anna Faris）、馬龍韋恩斯（Marlon Wayans）、尚恩韋恩斯（Shawn Wayans）、蕾吉娜霍爾（Regina Hall）與卡門伊萊克特拉（Carmen Electra）主演，成為千禧年最具代表性的惡搞喜劇之一。

在踏入影壇之前，特卡早已是健美界的知名人物，曾於1980年代參加多項健美賽事，並登上《Flex》、《MuscleMag International》、《Women's Physique World》等多本健身雜誌，擁有亮眼成績。近年來，她淡出演藝圈，轉而從事房地產經紀工作。如今傳出噩耗，也讓不少影迷回憶起她在《搞乜鬼奪命雜作》中極具辨識度的演出。

《搞乜鬼奪命雜作》系列自2000年首集推出後，陸續於2001年、2003年、2013年推出續集，第6集則預計於今年6月上映，並傳出多位原班人馬將回歸演出。

【延伸閱讀】29歲男歌手驚傳墮樓離世 家屬澄清「絕非自殺」揭過去10年心酸路（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

「誇張圍兜兜」招蜂引蝶！艾瑪史東坎城遇「蟲蟲危機」嚇到花容失色秒閃退

相隔14年！安潔莉娜裘莉重返坎城 性感露肩禮服展女神一貫靜奢風

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】