劉雨柔驚傳婚變　球星老公被指酒後坦言「想離婚」　本人正面回應

女星劉雨柔與籃球員胡凱翔結婚約8個月，近日傳出婚姻疑似出現裂痕，更有消息指胡凱翔酒後向友人吐露「想離婚」的念頭，引發外界熱議。



對此，劉雨柔透過限時動態回應，直言相關爆料「確實嚇到我了」，並強調未經查證的說法不該掀起風波，認為已打擾到夫妻兩人原本平穩的生活。

據傳，胡凱翔日前與友人聚會時吐露心聲，坦言婚後壓力沉重，並提及妻子個性較為強勢，在育兒與生活安排上產生不少摩擦，情緒宣洩之下說出「想離婚」的洩氣話語。友人甚至形容，這段婚姻目前像是「壓力鍋」狀態，表面平靜，實際卻暗潮洶湧。不過，也有圈內人指出，新手爸媽面對家庭與工作雙重調整，本就容易磨合不易，相關言論未必等同最終決定，但仍讓婚變傳聞迅速延燒。

面對風波，劉雨柔在限動表示，一早看到新聞時「心臟真的會漏一拍」，當時丈夫才剛餵完寶寶仍在補眠。她坦言，男女本來就是不同個體，在育兒過程中不可能完全沒有衝突，但強調「我們一直以來都適應得很好」，並質疑若未經查證的爆料就能引發輿論：

那才真的打擾了好好在軌道上的生活。

針對外界指稱胡凱翔酒後向友人大吐苦水，劉雨柔語氣明顯強硬，直指「爆料的人應該沒有家庭吧？！」並反問哪個有家庭的人能隨心所欲出門喝酒，質疑相關說法被過度渲染，「連這都要拿來大作文章？算哪門子朋友？」顯見對所謂「友人爆料」頗為不滿。

她也提到，過去曾遭週刊爆料兩人分手，當時當事人同樣一頭霧水，如今再度因未經證實的傳聞成為焦點，無奈表示不清楚爆料來源，「謝謝大家關心」，但希望外界不要過度臆測。

劉雨柔去年7月宣布懷孕並與胡凱翔登記結婚，隨後迎來女兒「小花生」誕生，兩人不時在社群分享育兒日常，呈現幸福家庭形象；胡凱翔目前為職籃球員，婚後生活相對低調。

