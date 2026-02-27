昔日偶像突遭前妻毀滅級爆料：婚內出軌　見兒先抱貓兼拒付贍養費

韓國團體U-KISS在2008年出道，擁有《好欺負嗎》、《0330》等熱曲，也是許多K-pop粉絲的「回憶殺男團」。



團中老么（偶像團體中年齡最小的成員）申東澔2013年停止活動後就在2015年結婚，當時他僅21歲，震驚外界，未料2018年就離婚，跟前妻育有一子。婚變後兩人成怨偶，前妻A某2月25日上網爆料申東澔婚內出軌，還不支付贍養費，兩人糾紛搬上檯面。

申東澔（Instagram@shinkun_dongho）

前妻控訴申東澔婚內出軌 愛貓竟勝過親兒

申東澔的前妻A某在Instagram上發出多篇長文，其中提到：

又不是因為我出軌才導致離婚，我卻還要背負著罪惡感試著原諒你、包容你。但你一直越界，把我們看得比家人還不如，甚至比你養的貓還不如。時隔一年多終於見到的兒子跑向你，你卻先抱起貓，這精神有正常嗎？

A某還抱怨這段漫長期間中都是自己獨力照顧年老生病的媽媽、還有明明有好好活著卻被爸爸拋棄的可憐兒子：「我對你沒提出過任何要求，但你不只死性不改，還越來越惡劣。」前妻更指控申東澔在兒子面前汙衊自己：「你跟兒子說你媽的個性很惡劣，在孩子面前挖苦人。去跟那些說喜歡你的無腦女人在一起就好，幹嘛來招惹我？先管好你自己的外表好嗎，為什麼要這樣做，停下來吧。」

拒付贍養費卻買名牌供養女人 申東澔怒嗆反擊

A某更痛批申東澔就只是一個「沒有責任感、拋棄家庭的老普男」。此外A某還控訴申東澔沒有收到贍養費、精神賠償等費用，卻疑似送其他女人諸如香奈兒等名牌貨，讓她相當不滿，更撂狠話：「你要告就去告！」引爆戰火。

申東澔稱自己早就是退圈的普通人，不怕把事情搬到檯面。（Instagram@shinkun_dongho）

對此申東澔也透過Instagram回應：

妳好好清醒過日子吧，要鬧到最後就來啊。我已經不怕把事情搬上檯面，都已經是停止演藝圈活動快10年的普通人了。妳想怎樣就怎樣。

不過申東澔並沒有具體回應或澄清A某的指控內容，是否會再挑起法庭攻防戰也成外界焦點。

