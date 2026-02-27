單身即地獄｜田徑界Karina金珉志舊照「完全兩個人」陷整容疑雲

在《單身即地獄》第5季中因外貌和aespa隊長Karina神似而引人矚目的金珉志，最近卻因為網傳多張她的舊照片，讓其陷入疑似整形風波。



根據《Mirror Media》報導，也被稱為「田徑界Karina」的她外貌亮眼，個性率直，但這些在韓網流出的舊照片卻明顯模樣差距甚遠，包括眼睛、鼻樑和嘴型都不同，有網友直呼：「根本認不出來」、「完全是不同的人」，而這些照片都是她學生時期和早年的生活照。

點圖放大比較《單身即地獄》「田徑界Karina」金珉志的舊照和現在的照片：

+ 18

另一方面，也有不少網友認為這些差異可能是來自「牙齒矯正」，改變了嘴型和下巴線條。眼睛和鼻子的差異則可能來自妝容、髮型、體脂變化，甚至拍攝角度等：

過去偏清純鄰家氣質，如今只是妝感成熟、風格轉變。

也有人表示長大後變漂亮很正常。據悉，現役田徑選手的金珉志當初在節目中一現身就引發討論，除了擁有亮眼外表之外，也擁有超強運動實力。

根據《Vibes》報導，金珉志在節目中與宋承一配對成功，成為人氣 CP，但在情人節特輯中卻坦誠兩人在節目後並沒有真正交往，她也表示沒有後悔最終的決定。如今她再被傳整形風波，儘管節目已經結束，延續下來的熱度仍然持續延燒一段時間。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】