國光女神證實分手　控男友「嚴重踐踏道德底線」　身心受創已求醫

「國光女神」蘇心甯（LaLa）近來感情受到關注，她的男友無預警透過社交平台向她道歉，坦承交往期間與其他女性有不當聊天跟互動。



蘇心甯3月2日發出聲明，表示自己已經跟男友分手：

我和tommy陳先生已經正式結束這段情感關係。

蘇心甯（Instagram@lalababy625）

更多蘇心甯的相片：

+ 15

蘇心甯表示，交往7個月以來付出了最深且最真誠的信任與支持，很感激陳先生陪她度過喪父之痛，讓她重新燃起對愛情的希望：「但遺憾的是，陳先生所承認的行為，嚴重踐踏了感情中最重要的道德底線。這段時間我所承受的精神壓迫與多重背叛，讓我的身心狀態面臨很大的打擊，目前已尋求專業醫療的協助，正努力進行身心修復與健康管理。」

蘇心甯證實分手 堅強完成工作

面對感情受挫，蘇心甯強調自己會堅強起來，也會負責任地完成原訂的計畫，漸漸地找回平靜，讓身體狀況恢復，很感謝所有給她溫暖的人：「現在對我來說最重要的就是養好身體、恢復健康。」

蘇心甯前男友發文道歉（Threads）

蘇心甯聲明全文：

感謝這幾天媒體、合作夥伴，還有一直支持我的朋友們，謝謝你們的關心與包容。針對近日私人感情事件的報導，我不希望佔用社會資源，決定在此做出正式回應。



我和tommy陳先生已經正式結束這段情感關係。這七個月裡，我付出了最深且最真誠的信任與支持。我很感激陳先生陪我渡過喪父之痛、生活陪伴、甚至一度讓我重新燃起對愛情的希望。



但遺憾的是，陳先生所承認的行為，嚴重踐踏了感情中最重要的道德底線。這段時間我所承受的精神壓迫與多重背叛，讓我的身心狀態面臨很大的打擊，目前已尋求專業醫療的協助，正努力進行身心修復與健康管理。



身為專業的工作者與一名母親，無論生命中遇到任何低潮，我都會為了孩子和責任堅強起來，秉持負責任的態度完成所有既定計畫。為了找回平靜，現在對我來說最重要的就是養好身體、恢復健康。



再次感謝所有在這個時刻給我溫暖的人，謝謝你們。



2026/03/02 lala 蘇心甯



延伸閱讀：啦啦隊噴血女神秀秀子進軍娛樂圈 揭最不習慣一事 慶幸遇到貴人

+ 19

延伸閱讀：

廣播金鐘得主過世！ 資深女星淚流不止道別

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】