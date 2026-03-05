美女主播曝肺部異常開刀　半清醒看「長針穿入胸口」稱已交代後事

東森美女主播黃慧婷3日以「會呼吸的痛」為題發文，透露日前健檢時發現肺部出狀況，進一步檢查後，竟是肺部結節長達1.3公分，必須動刀切除，她在文章詳述病況來龍去脈，且已向家人交代遺囑，「不怕一萬，只怕萬一」。



黃慧婷從發現肺部異常到住院，歷時2年多，她透露起初是在公司安排的健檢中檢測出異樣，她自費的項目腫瘤標記CYFRA 21-1出現紅字，後來進行電腦斷層掃描也標記肺部腫瘤異常。

黃慧婷透露日前健檢時發現肺部結節長達1.3公分，必須動刀切除，她在文章詳述病況來龍去脈，且已向家人交代遺囑。（FB@新聞主播 黃慧婷）

更多黃慧婷照片：

+ 10

黃慧婷後續轉往台大醫院追蹤，分別在6月與隔年1月進行檢查，驗出她肺部長1.3公分大的結節，一般來說，超過0.8公分就建議切除，她也趕緊安排手術。

黃慧婷透露手術前，她先將銀行帳號交給家人，儘管她對醫療團隊有信心，但還是怕有個萬一。她回憶當天上午11點進行細針定位，

半麻狀態下，我看著長針穿入胸口、藍色染劑緩緩注入，似痛非痛，眼淚卻悄悄落下

為了讓染劑準確浸潤肺部，她只能維持同一姿勢，眼睛望著天花板，什麼都做不了。

下午2點，黃慧婷被推入開刀房，醒來時已是傍晚5點多，一旁的護士湊近她耳邊說，「小姐，妳還沒完全清醒，腳不要再踢了」，黃慧婷當時雙手瘀青、身體疲倦，術後第二天，她身上帶著引流管、左手點滴，她表示，

夜裡並未一夜好眠，清晨因血壓降至40差點昏厥

住院醫師安排在床邊X光，下午拔除引流管。

不過，主治醫師親自查房，用著宏亮嗓音告訴她，「恭喜！是良性的！！」她當下瞬間清醒，但因為開刀後仍舊虛弱，直到術後第四天才出院，她透露此刻仍在休養當中，感謝醫療團隊與主治醫師的專業與守護。另外，她也公開出院後雙手仍舊瘀青的照片，可見顏色又稍微深了一層，要完全康復還有一段路要走。

【延伸閱讀】《流星花園》女演員暈倒頭撞地緊急開刀 醒後「頭骨少了一部分」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

8點檔神劇助攻！金曲歌王走紅東南亞 大讚王識賢、張鳳書飆戲超猛

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】