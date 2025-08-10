一線女主持驚傳入院開刀打點滴「血塊堵住險窒息」　1周暴瘦4公斤

楊千霈今年父親節（台灣為8月8日）竟然在醫院度過！



她8日晚上在IG公開自己躺在病床上打點滴的照片，身旁只有老爸陪伴。而她幾乎是鬼門關前走一遭，原本的小手術「因不易止血和易發炎體質出院返家都還在反覆發燒」，全靠爸爸當她的最強後援。

楊千霈14度主持金馬獎星光大道紅地毯，有「御用主持人」及「紅毯女王」之稱。（IG@pinkbabe0309）

楊千霈14度主持金馬獎星光大道紅地毯，有「御用主持人」及「紅毯女王」之稱。（IG@pinkbabe0309）

楊千霈14度主持金馬獎星光大道紅地毯，有「御用主持人」及「紅毯女王」之稱。（IG@pinkbabe0309）

父親節在醫院渡過！感謝一直作最強後援的爸爸（點圖放大瀏覽）：

+ 8

她8日晚上在IG公開自己躺在病床上打點滴的照片，身旁只有老爸陪伴。而她幾乎是鬼門關前走一遭，原本的小手術「因不易止血和易發炎體質出院返家都還在反覆發燒」，全靠爸爸當她的最強後援。

楊千霈表示：「今年父親節對我來說既沉重又珍貴，這十天經歷了一場住院開刀原本以為只是小手術，卻因不易止血和易發炎體質出院返家都還在反覆發燒，讓復原過程變得漫長艱難。」

尤其是手術後血塊堵住呼吸強烈窒息恐懼感至今揮之不去，最令我擔憂是喪失味覺與嗅覺，吞嚥口水簡單不過的反射動作目前對我來說是如此疼痛煎熬。

因為只能喝流質的食物，她一週就暴瘦四公斤，「這段低潮讓我第一次真切沉澱體會有些難關只能靠自己獨立面對與跨越，沒有人能仰賴或代替我承受這些痛苦與恐懼」。

楊千霈這段期間全靠爸爸照顧兩個女兒，讓她能安心養病：

全家的愛讓我更珍惜擁有的幸福，雖然現在仍在病痛中，但我會努力回到工作崗位，並更加正視健康的重要性。

點圖放大看更多楊千霈的照片：

+ 18

延伸閱讀：

熱血圓夢！王陽明升格製作人 揪他們跨界打籃球

李燕實境秀復出自評「不及格」 想起父親遺憾當場淚崩

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】