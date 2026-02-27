AV女優塔乃花鈴作品全部被下架　行內人推斷1原因被「清零」封殺

日本AV界又傳震撼彈！身高僅154公分、卻擁有F罩杯傲人「神乳」的人氣女優塔乃花鈴，出道兩年來憑藉童顏巨乳的反差萌擄獲無數老司機的心。



她曾公開表示AV女優是自己「一直很嚮往的職業」，沒想到近日卻被發現，她在片商MOODYZ官網上的所有作品竟在一夕之間全數消失。對此，台灣AV達人「一劍浣春秋」揭露殘酷真相，直言她已經「玩完了」，原因正是許多女優最害怕的惡夢——被家人抓包了。

塔乃花鈴（IG@touno_karin）

官網徹底清空！達人斷言：理由只有一個

一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄中指出，現在前往片商MOODYZ官網搜尋「塔乃花鈴」，會發現已經查無此人，所有連結都已失效；而在最大的販售平台Fanza(DMM)上，也僅剩下一般向的寫真作品，AV影片全數下架。

針對這種不尋常的「清零」動作，一劍浣春秋分析，通常會出現這種狀況，理由只有一個，就是「拍A片的事被親人知道了」。為了平息家屬怒火或解決家庭紛爭，片商只能採取最極端的手段，將作品全面下架處理。

令人惋惜的是，塔乃花鈴其實並非不想拍了。據達人透露，她本人身體健康、精神狀況良好，對這份工作充滿熱忱，片商也將她視為重點栽培對象，不僅合約簽得很長，甚至已經規劃好讓她發展「歌唱副業」，準備在今年大展拳腳。

然而，這一切美好藍圖如今全化為泡影。一劍浣春秋爆料，塔乃花鈴之所以會被抓包，全是因為她「太大意了」。以為出道一年多都相安無事，便鬆懈了心防，竟然以「塔乃花鈴」的藝名上了大眾媒體節目，結果好死不死被家人看到，直接導致身分曝光，演藝生涯瞬間結束。

目前塔乃花鈴的社群帳號雖然還在，但已全數上鎖，依照過往案例，解開的機率微乎其微，也不會再有任何官方說明。一劍浣春秋形容，她的AV生涯目前已被強制進入了「絕」的狀態（意指完全停止），雖然據傳她人還在東京沒回老家，但礙於家庭因素，目前已無任何片商敢與她合作，只能黯然引退。

