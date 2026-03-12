「撞臉南京紅姐」男星吹水年花70萬供仔留學　兒拆穿：他拒絕給錢

董至成離婚6年，過去受訪時談到兒子要去美國留學，一年就要花300萬（台幣，約74萬港元），因此要努力賺錢供兒子念大學，但傳出其實董至成並未提供任何資助，兒子目前也還在台灣，被疑誇大說詞。



據「鏡週刊」報導，離婚時夫妻財產是一人一半，之前董至成談到兒子近況，就吐露為了兒子出國念書，以前是付台幣，現在要付美金，此番話會讓人覺得他努力賺錢供兒子赴美求學。

董至成離婚6年，過去受訪時談到兒子要去美國留學，一年就要花300萬（台幣，約74萬港元），因此要努力賺錢供兒子念大學，但傳出其實董至成並未提供任何資助。（weibo@董至成Alex）

董至成曾在《流星花园》中饰演杉菜爸爸，還被網友發現「撞臉南京紅姐」：

但有知情人士透露，實際上董至成兒子高中畢業後，想要去日本念書，曾向董志成詢問能否資助，但遭到拒絕。

因此要到日本念書的學費，是媽媽籌措，兒子也自己去餐廳打工賺錢，聽到董至成對外誇口說得那些話，兒子難免覺得不舒服，也向身邊親友吐苦水，覺得這些都不是事實，不想被拿來討論。

董至成2018年請辭了主持12年的《綜藝大集合》，並決心前往大陸發展，不料事業發展並不順遂，且又碰上疫情，最後只能黯然回台，但返台後工作同樣也不穩定，偶爾拍戲，接通告，近來則回歸《綜藝大集合》。

