38歲甜美女星黃薇渟曾在大愛劇《我們六個》飾演扛起家計的大姐「秋伶」，演技細膩賺人熱淚。日前她與友人到日本看經典賽支持中華隊後，接著到滑雪勝地二世谷滑雪，豈料在雪地中爆意外，當場血濺一地。



事發後她PO出照片，「血染白雪」的畫面怵目驚心（觸目驚心）。

黃薇渟（IG@wei_girl）

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黃薇渟透過社群分享近日到日本滑雪過程，因急於在短時間內增進滑雪功力，沒想到因為控制滑雪板的能力不足、滑雪卡刃，滑到一半整個人就直接噴飛，在未戴滑雪鏡的情況下，以往前趴的姿勢臉朝下、頭撞地，還拿右臉「剎車」，當下她心想：「慘了，不會吧！」立刻摸一下右邊鼻子就開始噴血了。

還原事發驚恐瞬間，黃薇婷摔傷後一度還因覺得丟臉、滿臉血而不敢抬頭，趴在雪地中久久不敢起身，之後才默默招手向教練求救，但當下雪友們沒人帶衛生紙，「剛好有個雪友有衛生棉，我就塞著日用衛生棉止血。」因為太糗，她還一度拿雪塞鼻子，想加速止血，第一時間擔心的就是「鼻子有歪嗎？」所幸當下無事。

止血後，黃薇渟像沒事一樣，開始和雪友聊使用哪個牌子的衛生棉，令人哭笑不得，最後也沒送醫。事後回想，黃薇渟突然有些心酸：「覺得自己終於可以不用那麼逞強，什麼事都要做那麼好。」但隔天她也不敢再滑雪了，慶幸的是北海道的雪是軟的，

這其實很危險，因為這幾天日本的雪非常硬，我是剛好到北海道，雪是軟的，不然我真的可能……

她感謝老天爺保佑，自嘲：「看來我滑雪也是用生命學的。」

黃薇渟16日回到台北，提到傷勢，她坦言目前鼻骨有些疼痛，眼皮浮出淡黃色瘀青，

我以為事我過度操勞，後來發現是因為摔倒的時候用右臉煞車，但3天後才浮現，代表撞得很深。

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