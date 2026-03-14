55歲江宏恩辭演三立台8《百味人生》，已於上周正式殺青，近期預告播出他意外身亡橋段，不會死而復生。



據悉江宏恩之所以請辭並非常見的過勞，主要是嚴重失眠障礙，雖然已是多年毛病，但近來愈見嚴重，連醫生都發出警告：

再不好好睡，會暴斃（猝死）！

江宏恩出道32年，以《太陽花》、《飛龍在天》走紅，是三立台8多年來重要男主角群之一，去年演出《百味人生》的渣男「高天量」一角，至今約150集，卻是首次半路退出，原因無它，就是珍貴的健康出了問題。

江宏恩嚴重失眠障礙辭演戲。（IG@jumbonic0115）

江宏恩出道32年，以《太陽花》、《飛龍在天》走紅：

+ 3

由於江宏恩去年開始暴瘦12公斤，和播出中的《如果我不曾見過太陽》裡體格模樣判若兩人，遭疑健康出狀況，但他接愛本報專訪時透露，是因接拍電影狂練武術，還有瘋狂騎車、控制澱粉、一天一餐，前後才會掉了12公斤，變75公斤。現在看到《百味人生》的他，早已恢復昔日花系列小生風采，臉型瘦削且有稜有角。

辭演最主要是江宏恩長期受失眠所苦，時好時壞，去年就曾告知《百味》有這狀況，但劇組同意隨時可請假。本土劇工作量大，外景班又很早，江宏恩常常幾乎沒睡就上工，返家後瞇一下，又必須帶幾隻狗狗出門散步，畢竟愛狗如命的他無法拒絕牠們殷切的眼神。

有人勸他吃助眠藥甚至安眠藥，但江宏恩堅持不吃，因為請教過醫師，多少會影響記憶力，他擔心影響背詞，所以連經紀人都佩服「超強」，說不碰就不碰。隨著失眠情況加劇，江宏恩上醫院接受腦波檢查，得知腦細胞活躍度快，他也在曾莞婷介紹下到能調理睡眠障礙的診所，希望能緩解。

過去演員因健康因素發生意外，「錢在銀行、人在天堂」的例子不勝枚舉，電視台和劇組沒人敢擔這責任，去年《百味》的星卉也因憂鬱症（抑鬱症）復發暴瘦至38公斤辭演，改由陳妍安接手。江宏恩順利請辭，戲分已在上周殺青，最近都在家休息，預計先上個實境秀，電影拍攝預計要到5、6月才展開。

江宏恩在《百味人生》中，因對感情不忠，只剩下兒子陳謙文與媽媽張琴陪在自己身邊，沒想到最引以為傲的兒子陳謙文為了繼承家業，竟不擇手段，甚至發現兩人並無血緣關係，讓他瞬間人生歸零，眾叛親離，如今也已領便當收場。

【延伸閱讀】台灣資深男星「四哥」猝逝 兩日前曾嘆「交給老天爺」竟一語成讖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

古天樂對軋劉冠廷！兩人鬥智鬥狠較勁 互相瘋狂大嗆

王鶴潤疑背刺好友王玉雯？留言批「太腫太蠢了」全網瘋傳 工作室發聲曝真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】