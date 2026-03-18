現年38歲的陳庭欣（Toby）去年年尾宣布與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）分手，現已離開九肚山3千呎愛巢，搬返黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。



陳庭欣去年底宣告與男友楊振源分手。（ig@toby_yanyan）

陳庭欣大騷豐滿身材

近日陳庭欣擔任公司週年晚宴司儀。陳庭欣穿上一襲深藍色閃片晚禮服，細吊帶設計加上V領剪裁，配合高開衩大騷身材，性感程度爆燈！席間陳庭欣表現非常投入，更在晚宴上大玩匹克球，動作多多。從流出的影片可見，陳庭欣在台上鞠躬致意時，因裙子過於低胸，令其豐滿上圍呼之欲出，極具視覺衝擊力。

陳庭欣大騷身材。（ig@toby_yanyan）

陳庭欣傲人的豐滿上圍極搶鏡。（ig@toby_yanyan）

陳庭欣身穿高開衩禮服。

陳庭欣在晚宴上玩匹克球。（ig@toby_yanyan）

陳庭欣鞠躬致意時，其豐滿身材極吸睛。（影片截圖）

甩十億闊少拜狐仙求愛

自去年底分手，「金牌媒人」林盛斌（Bob）公開話要幫陳庭欣搵Mr.Right，已介紹兩位合適男士。Bob更帶她和無綫《娛樂新聞台》主持潘盈慧去拜狐仙，祈求馬年覓得良緣。陳庭欣更下跪許願，誠心唸足108次經文，場面極度虔誠。

拜狐仙！（截圖）

希望找到終身伴侶！（截圖）

唸108次經文。（截圖）

需要時間淡化自己

但對於目前狀態，陳庭欣在訪問中表示，雖然身邊不少朋友替她著急，但她對感情抱隨緣態度。她曾大方提到：「不過講真我唔急，始終都咁多年嘅時間入邊，係需要少少多啲嘅日子，去淡化一下自己，同埋而家都可以享受全神貫注落返去工作方面。」