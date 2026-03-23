台師大女神蘋蘋澎澎操場練跑備戰　震撼晃動畫面瘋傳　網直呼頭暈

性感YouTuber兼實況主蘋蘋澎澎（王正蘋）以甜美童顏＋G奶火辣身材的反差感圈粉無數，同時台師大研究所畢業的她，還被粉絲封為「台師大女神」。



近年她自封「健康推廣大使」，經常在社交平台分享健身、運動，IG更累積超過48萬追蹤，人氣持續上升。

蘋蘋澎澎王正蘋（Instagram@pinpinponpon627）

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為了備戰4月18日的跑步賽事，平時不擅長跑步的她，最近特地回到整修半年後重新開放的師大操場練習。畫面中她身穿粉色背心搭配黑色運動褲，先在場邊拉筋暖身，接著開始繞場慢跑，甚至自組「最（慢）速跑團」，笑稱：

「就算跑得慢也要完賽！」

「只要不停下、不放棄，我就是贏家」



展現滿滿運動正能量。

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不過比起勵志宣言，網友顯然更關注另一個「焦點」，隨著跑動節奏晃動的畫面意外成為討論亮點，影片至今已吸引超過3.6萬人按讚，留言區也瞬間離題：

「鏡頭真的太晃了」

「太大了吧！這操場！」

「運動還能自拍是什麼神技」

「師大操場的地面凹凸不平啊」

「剛點眼藥水還以為殘影」



你今天運動了嗎。

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