性感女神泰國拍外景遇泥石流　無畏無懼獲男拍檔讚：好似女英雄

全球票房突破7.7億美金，《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World: Rebirth）集結人氣女星施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、奧斯卡得主馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）、以及英國男神祖拿芬拜利（Jonathan Bailey）帶觀眾忠實回歸最初「侏羅紀公園」系列的冒險初衷，更將恐龍的刺激與恐怖感推向新高峰，驚悚感被譽為全系列之最。



施嘉莉祖安遜與祖拿芬拜利。（gettyimages）

電影為了打造身歷其境的緊張震撼，劇組特地前往泰國取景，然而開拍第一天就狀況連連，但也讓祖拿芬拜利對首度合作施嘉莉祖安遜留下深刻的印象，直呼她像女英雄一樣帥氣。他回憶：

「我們在泰國的第一天拍攝就遇到泥石流，當時泥石一直拍打上岸，我們只有4個小時可以拍攝。我看著施嘉莉祖安遜切斷電網，然後轉過身跟我們說：『我們會沒事的。』那一刻的她實在是太帥了！讓我全身瞬間起雞皮疙瘩。」



英國男神祖拿芬拜利（Jonathan Bailey）帶觀眾忠實回歸最初「侏羅紀公園」系列的冒險初衷。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

除了驚險場面之外，在《侏羅紀世界：重生》中飾演古生物學家的祖拿芬拜利，也有一場關鍵戲要表現出與恐龍的第一次接觸，他形容當下的悸動，宛如體驗到「童年夢想成真」的奇妙時刻：「那是在泰國喀比的草地上，我伸手摸到了泰坦巨龍的腿，那感覺就像我五歲時第一次看『侏羅紀公園』一樣。」不過他也笑說，那條「恐龍腿」其實是一根藍色巨型管子，裡面還藏著大汗淋漓、努力喘息的工作人員。

「雖然看起來有點荒誕，但這就是電影的魔法，能讓人忘記現實、相信眼前的一切。」



