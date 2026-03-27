爭議網紅「晚安小雞」才出獄被騙錢又宣佈離婚　崩潰喊人生最低谷

台灣爭議網紅「晚安小雞」（陳能釧）2024年2月前往柬埔寨自導自演綁架戲碼，被判處兩年有期徒刑。



陳能釧2月15日刑滿出獄，滯留在當地移民局超過一個月，親友求救台灣外交部後，於3月19日返台。

晚安小雞2024年2月前往柬埔寨自導自演綁架戲碼，被判處兩年有期徒刑，2月15日刑滿出獄，現又宣佈離婚。（Facebook@晚安小雞）

「晚安小雞」以直播探險廢棄醫院、靈異地點出名：

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他3月26日開直播，出示身分證表示配偶欄是空白的，坦言返台從地檢署出來就與妻子「愛婆」去戶政事務所辦離婚。

陳能釧直播時說：

當晚安小雞的老婆是很累的，跟我在一起壓力太大了，她還因此去看心理醫生，只有離開晚安小雞才會幸福。

陳能釧接着透露，最大的婚變原因他剛在柬埔寨坐牢時，記者一直堵在家樓下，讓愛婆兩年來搬家3次，因無法承受輿論壓力，當時愛婆就瀕臨崩潰想離婚。

陳能釧坦言，自己的探險工作常被冠上「私闖」罪名，加上經濟壓力與負面肉搜（人肉搜尋），讓愛婆身心俱疲。他稱自己現在是單親爸爸，可能不會有人敢再跟他在一起，不過他也開出擇偶條件，強調未來的另一半必須具備「異於常人的抗壓力」，因為隨時可能因為他遭到肉搜。

陳能釧還崩潰落淚表示，自己現在是人生最低谷的時候，坐牢出來又被騙這麼多錢，什麼都沒了。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】