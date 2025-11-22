「凍齡AV女優」持續驗出梅毒偽陽性宣布停工　轉戰直播平台做網紅

日本44歲AV女優武藤彩香因充滿氣質感又擁有「完美腹肌」而出名的，被譽為「甜美系熟女」，網友和媒體曾大讚她「凍齡」美女。



2024年經過5次篩檢，確認梅毒僅是偽陽性，當時被檢測結果嚇到的她已經透露出自己想隱退的心情，但仍然有繼續拍攝工作。如今相隔一年，武藤彩香於社群宣布自己因為持續偽陽性的關係，確認要暫時停止AV工作了。

武藤彩香（mutou_ayaka@IG）

更多武藤彩香照片👇👇👇

+ 20

去年經歷５次偽陽性 武藤彩香早想隱退

武藤彩香2024年10月才因梅毒檢測時好時壞，出現偽陽性的檢測結果，讓她感到疑惑，曾一度向粉絲透露自己有想隱退的想法，但在第5次檢測最後確認陰性後，還是有繼續拍攝工作。但她11月18日在社群平台X宣布，自己將暫時暫停AV工作，因為梅毒檢測再度出現「偽陽性」。

多次持續「梅毒偽陽性」武藤彩香宣布暫時休業

在聲明中，武藤彩香表示AV工作將暫停到明年1月，在這段期間她必須先搞清楚為何不斷有偽陽性的情況出現，並好好療養。她說：「在婦產科檢查時完全沒有偽陽性，結果都是陰性。」檢測結果讓她感到非常困惑，甚至不知道要去哪裡才能接受正確的治療。

在向粉絲宣布壞消息後，武藤彩香再拋出好消息，她已開設成人網站「MyFans」的帳號，12月會發布與表親合作的新作品：

我即將開設MyFans，並會和我的表親合作。從12月開始，我們會在新的帳號上開始發布內容。拍攝已經完成，之後會陸續公開影片。請大家多多期待！

【延伸閱讀】引退多年日本女優「突被父母發現拍過AV」緊急這樣做滅火：超尷尬（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

延伸閱讀：

快訊／被爆離婚苗華斌2年！孫正華親發聲明回應：荒謬至極

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】