許凱被爆與趙晴雙雙劈腿兼同居　親密對話紀錄瘋傳：回來抱著你睡

大陸藝人許凱先遭前女友許荔沙控訴劈腿，更指出分手原因是另一位女星趙晴，消息曝光引發討論。



近日更有知情人士爆料，趙晴在與許凱發展地下情時，也同樣處於劈腿狀態，2人對話紀錄也曝光。

內地藝人許凱（IG@sosoalive7）

內地女星趙晴（微博@趙晴HT）

知情人士在網上發文爆料，稱趙晴當時已有男友仍同時交往許凱，且正牌男友還疑似為國家游泳隊的助理教練。並附上許凱與趙晴的微信聊天紀錄截圖。

見趙晴埋怨許凱「我不是你軟件約來的女生，不能陪你睡覺，你就轉頭穿好睡自己的，好像我不存在一樣」，許凱則回覆「第一我不玩軟件，我也不需要約女生。第二，都已經沒事睡著了，把我叫醒跟我說句嘲諷的拜拜，是很酷還是？」趙晴則表示自己很難過，「我做不到躺旁邊自己睡自己像個沒事人一樣，沒裝酷沒嘲諷」。

凌晨時趙晴再傳訊息「別跟我生氣了好不好」，許凱則表示自己沒生氣，並反問對方「有事嗎」，趙晴則傳了好幾則訊息表示「沒事了，我只是想你了，你不想理我我就不來吵你啦，晚安，你明早醒了理理我好不好」。

許凱直到清晨5時40分才回覆，不斷安撫趙晴情緒，「我沒有在生你氣了，我生氣永遠是2分鐘就好了，我只是被你說得不知道該怎麼回覆你，確實是我的錯，我喝酒了，而且沒有理解你，肯定我那樣是不對的」。最後更傳訊承諾，「回來我抱著你睡」並附上愛心。親密對話讓外界質疑兩人早在深圳約會曝光前就已同居。

針對此次風波，許凱透過工作室發表聲明：「網傳謠言涉及的藝人與許凱先生早年有過短暫交集，早已無聯繫，網傳聊天紀錄存在偽造內容，我方已報警處理。」趙晴方面也透過經紀公司發出聲明，否認小三指控。

